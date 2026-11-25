FOTO: Un albañil procesado por amenazar al Papa antes de su visita a Argentina

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La justicia de la ciudad bonaerense de Campana procesó hoy, aunque sin prisión preventiva, a Damián Avelino Giles, quien había realizado una amenaza telefónica pocos días antes de la visita del Papa León XIV al país, a principios de este mes.

El hombre, un albañil de 49 años, fue imputado por 'amenazas anónimas agravadas en concurso ideal con intimidación pública agravada'.

El hecho se produjo el 6 de noviembre al mediodía, cuando un hombre -presumiblemente Giles- llamó al 911 y dijo: "Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa", desde un teléfono celular que tenía como ubicación el barrio Villa Rosa, en la localidad de Pilar, al norte del conurbano.

Dos días más tarde el Santo Padre iniciaría su histórica visita, y en ese marco el juez federal de Campana, Adrián González Charvay consideró que esa llamada tenía como finalidad generar "temor y alarma" en la población.

Por el momento Giles no irá a prisión, pero no podrá salir del país, y deberá mantener un domicilio constituido, informar un número telefónico y comunicar cualquier ausencia superior a 24 horas. Además, el juez ordenó un embargo de 53 millones de pesos sobre sus bienes. Asimismo, también ordenó un peritaje acústico sobre la voz, pero el resultado no permitió establecer una identificación adecuada debido a la escasa duración de la comunicación.

Durante el allanamiento en la vivienda de Giles, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales había utilizado para esa llamada intimidatoria. También incautaron un dron, cuya posible utilidad en el marco de esta causa todavía está bajo investigación.