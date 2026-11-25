Un adolescente de 16 años quedó detenido por el homicidio de Pablo Vega, de 46 años, ocurrido el viernes 20 de noviembre en Fraga al 3500, en Rosario. El menor se presentó voluntariamente este martes en la División Asuntos Juveniles, acompañado por su madre, y habría reconocido su participación en el hecho.

Según el parte policial, la madre del adolescente, de 34 años, manifestó que su hijo había mantenido una pelea con Vega alrededor de las 16.30 del viernes. De acuerdo con su relato, ambos se encontraban armados y, durante el enfrentamiento, el menor habría efectuado un disparo que provocó la muerte del hombre.

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Después del episodio, el adolescente se habría retirado del lugar y permaneció fuera del alcance de las autoridades hasta su presentación espontánea. La mujer decidió acompañarlo a la dependencia policial para ponerlo a disposición de la Justicia.

La aprehensión se concretó a las 19.10 del martes. Una hora más tarde, el fiscal de Menores de turno, Ernesto Ducasse, dispuso las actuaciones correspondientes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma. También ordenó constatar la identidad y el domicilio del adolescente y realizar su identificación fotográfica.

A las 20.21 se recibió la orden formal de detención. El fiscal dispuso que el menor permaneciera detenido, sin incomunicación, y fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Finalmente, a las 00.50 de este miércoles, el adolescente fue entregado en las instalaciones del CAD, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento que terminó con la muerte de Vega.