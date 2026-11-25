Un adolescente de 16 años se entregó por el crimen de Fraga al 3500
El joven se presentó este martes en una dependencia policial acompañado por su madre. Está acusado de haber disparado contra Pablo Vega, de 46 años, durante una pelea ocurrida el viernes pasado.
25/11/2026 | 07:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Un adolescente de 16 años quedó detenido por el homicidio de Pablo Vega, de 46 años, ocurrido el viernes 20 de noviembre en Fraga al 3500, en Rosario. El menor se presentó voluntariamente este martes en la División Asuntos Juveniles, acompañado por su madre, y habría reconocido su participación en el hecho.
Según el parte policial, la madre del adolescente, de 34 años, manifestó que su hijo había mantenido una pelea con Vega alrededor de las 16.30 del viernes. De acuerdo con su relato, ambos se encontraban armados y, durante el enfrentamiento, el menor habría efectuado un disparo que provocó la muerte del hombre.
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Violencia en Rosario. Murió un hombre tras recibir un disparo en la cabeza en Fraga al 3500
La víctima había sido trasladado al HECA en estado crítico y falleció durante la madrugada de este sábado.
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Después del episodio, el adolescente se habría retirado del lugar y permaneció fuera del alcance de las autoridades hasta su presentación espontánea. La mujer decidió acompañarlo a la dependencia policial para ponerlo a disposición de la Justicia.
La aprehensión se concretó a las 19.10 del martes. Una hora más tarde, el fiscal de Menores de turno, Ernesto Ducasse, dispuso las actuaciones correspondientes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma. También ordenó constatar la identidad y el domicilio del adolescente y realizar su identificación fotográfica.
A las 20.21 se recibió la orden formal de detención. El fiscal dispuso que el menor permaneciera detenido, sin incomunicación, y fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).
Finalmente, a las 00.50 de este miércoles, el adolescente fue entregado en las instalaciones del CAD, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento que terminó con la muerte de Vega.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un adolescente de 16 años fue detenido por el homicidio de Pablo Vega.
¿Cuándo ocurrió el homicidio? El homicidio ocurrió el viernes 20 de noviembre.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? El hecho tuvo lugar en Fraga al 3500, en Rosario.
¿Cómo se presentó el adolescente ante las autoridades? El adolescente se presentó voluntariamente en la División Asuntos Juveniles acompañado por su madre.
¿Por qué se detuvo al menor? Se detuvo al menor por su participación en el homicidio de Pablo Vega, tras un enfrentamiento armado.