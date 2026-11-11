Un accidente en Circunvalación provocó tres kilómetros de demoras
Un automóvil terminó en el espacio central de la avenida. No hubo lesionados de gravedad, pero se registraron extensas filas de vehículos pesados y particulares.
11/11/2026 | 13:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gran congestión vial en la zona de Circunvalación.
Un accidente de tránsito sobre la avenida Circunvalación, entre Uriburu y Presidente Perón, en la mano hacia el norte, provocaba importantes demoras este miércoles. El siniestro involucró a un automóvil que terminó en el espacio central, entre las dos calzadas.
Según las primeras informaciones, no se registraron heridos de gravedad. Debido a la ubicación del vehículo y a las dificultades para acceder al lugar, las tareas de asistencia y circulación se vieron complicadas.
La congestión alcanzaba al menos tres kilómetros, con largas filas de camiones y otros vehículos. Desde las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar vías alternativas.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito en la avenida Circunvalación causó demoras significativas.
¿Quiénes están involucrados? Un automóvil fue el único vehículo involucrado en el siniestro.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles.
¿Dónde tuvo lugar? El accidente se registró en la avenida Circunvalación, entre Uriburu y Presidente Perón.
¿Cómo se desarrolló la situación? El vehículo quedó en el espacio central, complicando la asistencia y causando congestión.
¿Por qué se recomienda evitar la zona? Debido a la congestión de al menos tres kilómetros y las dificultades para acceder al lugar.