Un accidente en Circunvalación provocó tres kilómetros de demoras

Un accidente de tránsito sobre la avenida Circunvalación, entre Uriburu y Presidente Perón, en la mano hacia el norte, provocaba importantes demoras este miércoles. El siniestro involucró a un automóvil que terminó en el espacio central, entre las dos calzadas.

Según las primeras informaciones, no se registraron heridos de gravedad. Debido a la ubicación del vehículo y a las dificultades para acceder al lugar, las tareas de asistencia y circulación se vieron complicadas.

La congestión alcanzaba al menos tres kilómetros, con largas filas de camiones y otros vehículos. Desde las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar vías alternativas.

Informe de Fernando Carrafiello.