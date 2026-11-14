Triple crimen de Florencio Varela: capturaron en Perú a un hombre señalado como custodio de "Papá"

Uno de los sospechosos buscados por el triple crimen narco de Florencio Varela fue detenido este sábado en Perú. Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, un ciudadano peruano de 32 años que fue localizado en el distrito de Santa Anita, en Lima, tras un trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

El arresto se concretó a partir de un intercambio de información entre la Policía Federal Argentina (PFA), Interpol y sus pares peruanos. El hombre tenía un pedido de captura internacional emitido en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

La orden había sido dispuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

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Cómo fue el operativo en Lima

La detención fue posible a partir de las tareas de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, a través de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de Interpol.

Ante la sospecha de que Taya Humpire podía encontrarse en Perú, los investigadores argentinos compartieron información y antecedentes del expediente mediante la plataforma INSIGHT de Interpol. Con esos datos, las autoridades peruanas lograron identificarlo y localizarlo en el distrito de Santa Anita.

El procedimiento quedó registrado en un video. Durante el arresto, los efectivos le comunicaron que era requerido por la Justicia argentina a través de Interpol y que sería trasladado a la sede del organismo en Lima.

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En las imágenes, el detenido se identifica con su nombre completo. Luego, uno de los agentes le solicita que muestre uno de sus brazos, donde se observa un tatuaje con la inscripción “Angelito”.

Qué rol habría tenido en el triple crimen

Según la investigación judicial, Taya Humpire habría intervenido junto con otros integrantes de la organización criminal, con distintos roles, en los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025.

Una de las primeras detenidas en la causa, Celeste Magalí González Guerrero, lo había señalado en una declaración incorporada al expediente como el supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido con el alias de “Papá”.

Su presunta participación en la estructura delictiva forma parte de las líneas investigativas que buscan reconstruir las responsabilidades de cada uno de los involucrados en los asesinatos.

El triple crimen de Florencio Varela

Las víctimas fueron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los asesinatos se cometieron en una vivienda de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, durante septiembre de 2025.