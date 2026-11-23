FOTO: El operativo fue desplegado por la Policía de Santa Fe.

Dos hombres de 30 y 38 años fueron identificados durante los controles policiales realizados este domingo en el estadio de Rosario Central, en el marco del partido ante Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El operativo fue desplegado por la Policía de Santa Fe en distintos accesos al Gigante de Arroyito, mediante el sistema Tribuna Segura. Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, con intervención de la División Judicial de la Unidad Regional II.

Además de las dos personas con pedidos de captura vigentes, los efectivos detectaron a otros dos hombres, de 31 y 27 años, que registraban pedidos de paradero. Uno de esos requerimientos había sido emitido por la provincia de Mendoza. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª para continuar con las actuaciones correspondientes, mientras que los primeros quedaron a disposición de la Comisaría 10ª.

Por otra parte, otros dos asistentes, de 44 y 33 años, fueron notificados de que tenían restricciones de ingreso vigentes y retirados del estadio por personal policial. De esta manera, el procedimiento permitió detectar seis situaciones judiciales y administrativas durante el encuentro deportivo.