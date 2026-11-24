Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Tres menores fueron detenidos en Avellaneda tras una persecución por un robo a mano armada en el barrio porteño de Constitución. Al ser identificados, se constató que dos de ellos tenían pedido de captura y que todos residían en la provincia de Buenos Aires.

La actuación policial se inició luego de que tres jóvenes armados abordaran a un ciudadano venezolano de 38 años, quien estaba acompañado por su hija de 12. Mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron su auto Toyota Corolla blanco.

Después del robo, los sospechosos escaparon a bordo del vehículo, lo que llevó a un seguimiento con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el rodado e iniciar una persecución hacia la provincia de Buenos Aires.

El intento de fuga culminó en la zona de Beazley y pasaje Independencia, en Avellaneda, donde el auto chocó contra dos vehículos particulares y un móvil policial, según el parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Tras el impacto, los tres ocupantes abandonaron el rodado e intentaron ingresar a una vivienda para escapar, pero fueron alcanzados y detenidos por el personal policial.

Durante el procedimiento, se recuperó el Toyota Corolla, que presentaba daños en su parte delantera, y se secuestró una pistola calibre .22, con un cargador y cuatro municiones, utilizada durante el robo.

Los detenidos son tres argentinos menores de edad: uno de 15 años, domiciliado en Sarandí; otro de 16, residente en Wilde; y un tercero de 15, de Avellaneda, todos de la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus identidades, se constató que dos de los menores registraban órdenes de detención vigentes por robo, además de antecedentes por delitos contra la propiedad.

Uno de los menores de 15 años registra seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.

Interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil N°2, a cargo de Natalia Milione, quien dispuso la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de los damnificados.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado Nacional de Menores 4, con la Secretaría 12, a cargo de Sandra Menir, quien tomó conocimiento de las actuaciones y no formuló objeciones a las medidas dispuestas.