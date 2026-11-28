Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Tres hombres de 19, 24 y 40 años fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras robarle un celular y una billetera a una automovilista en el barrio porteño de Balvanera e intentar escapar por la estación Carlos Gardel de la línea B del subte.

El hecho se produjo cuando la víctima, de 34 años, se encontraba detenida frente a un semáforo en la intersección de Anchorena y Carlos Gardel. En ese instante, uno de los delincuentes se acercó a la ventanilla del conductor para distraerla, mientras sus dos cómplices ingresaron al vehículo por el lado del acompañante y sustrajeron sus pertenencias.

Tras el robo, los tres hombres escaparon a pie e ingresaron a la estación Carlos Gardel, donde efectivos del Departamento Subte montaron un operativo cerrojo que les impidió abordar una formación y permitió su detención en pocos minutos.

Durante la fuga, los sospechosos descartaron una mochila que contenía una billetera negra con el DNI de la víctima y otros elementos relevantes para la investigación. Además, uno de ellos arrojó un teléfono celular dentro de un cesto de residuos de la estación, que posteriormente fue reconocido por la víctima.

En el procedimiento también fueron secuestrados un iPhone y un Samsung que estaban entre las pertenencias de los detenidos.

Los tres imputados tienen domicilio en José León Suárez, partido bonaerense de General San Martín, y cuentan con antecedentes penales. El más joven tiene registros por hurto, robo y portación de armas no convencionales desde los 16 años, mientras que el hombre de 40 presenta antecedentes por robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de haber sido acusado por prestar servicios como trapito.

El detenido de 24 años también registra antecedentes por robo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Soledad Mariño, con la intervención de la Secretaría 156 de Jimena Castro, que dispuso la detención de los tres hombres y el secuestro de los elementos encontrados.