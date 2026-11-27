Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Tres delincuentes con antecedentes, uno de ellos con pedido de captura, fueron detenidos "in fraganti" en Villa Zavaleta mientras desmantelaban un auto que había sido robado a mano armada en el partido bonaerense de Avellaneda.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el ilícito fue cometido en Camino de Sirga, a la altura de la Manzana 29 del asentamiento de emergencia, tras un llamado al 911 que advirtió sobre varios ladrones que desmantelaban un Citroën C3 Picasso blanco.

Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación II arribaron al lugar y constataron que al vehículo le faltaban las cuatro ruedas, mientras que los implicados, al constatar la presencia de los oficiales, intentaron darse a la fuga.

Los uniformados atraparon a dos de ellos, al tiempo que el restante se arrojó a las aguas del Riachuelo y permaneció allí durante unos minutos hasta que fue reducido cuando se retiró del afluente.

Durante la requisa de uno de los arrestados, los policías hallaron una llave de arranque de una Renault Kangoo que localizaron a los pocos metros. En su interior estaban las cuatro ruedas que le habían extraído al Citroën.

Uno de los malhechores, de 32 años, enfrentaba una causa por lesiones leves y tenía una orden de captura vigente desde abril de 2024, en un expediente por robo agravado con armas de fuego y cometido en poblado y en banda, al tiempo que otro malviviente, de 29 años, contaba con antecedentes por robo simple, tres actuaciones por portar armas no convencionales y una solicitud de paradero vigente por una infracción contravencional; en 2021 había recibido una condena por robo simple. El último detenido, de 20 años, registra antecedentes por lesiones.

Las autoridades constataron que el auto presentaba una solicitud de secuestro activo desde el 29 de octubre, requerido por la Comisaría Sexta de Avellaneda, por un robo a mano armada perpetrado por dos hombres.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33, a cargo de Darío Osvaldo Bonanno y ante la Secretaría 170 de Gabriela Paular Antar, dispuso las detenciones y el traslado de los involucrados y los elementos incautados para la correspondiente investigación.