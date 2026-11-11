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Tres adolescentes rompieron la vidriera de un local y robaron prendas de vestir

Los jóvenes, de entre 13 y 16 años, fueron interceptados en San Jerónimo y Reconquista. Tenían en su poder artículos sustraídos del comercio ubicado en Juan José Paso al 5200.

11/11/2026 | 13:42Redacción Cadena 3 Rosario

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Recuperaron parte de la ropa robada en un comercio de Juan José Paso al 5200

FOTO: Recuperaron parte de la ropa robada en un comercio de Juan José Paso al 5200

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Tres adolescentes fueron aprehendidos este miércoles por la mañana, acusados de robar en un local de indumentaria ubicado en Juan José Paso al 5200, en Rosario. El procedimiento se realizó cerca de las 10.35, luego de que la dueña del comercio advirtiera daños en el vidrio de la puerta de ingreso.

Al ingresar al negocio, denominado T&G Indumentaria 23, la propietaria constató la faltante de 10 jeans y ocho shorts para hombres. Luego revisó las cámaras de seguridad y observó que el robo había ocurrido alrededor de las 5.30.

A partir de las imágenes, la mujer reconoció a dos de los presuntos autores, quienes ya habían sido investigados por otros hechos en el mismo comercio. Tras un patrullaje, efectivos del Comando Radioeléctrico localizaron a tres adolescentes en la esquina de San Jerónimo y Reconquista.

Los aprehendidos tienen 13 y 16 años. En su poder secuestraron dos shorts con la inscripción Jordan y tres jeans, todos con etiquetas del local. Intervino la Fiscalía de Menores y se solicitó la presencia de la Policía de Investigaciones para realizar pericias en el comercio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el miércoles por la mañana? Tres adolescentes fueron aprehendidos por robar en un local de indumentaria en Rosario.

¿Quién advirtió el robo? La dueña del comercio, T&G Indumentaria 23, constató daños en el vidrio de la puerta.

¿Cuántos artículos fueron robados? Se robaron 10 jeans y ocho shorts para hombres.

¿Dónde fueron localizados los adolescentes? Fueron encontrados en la esquina de San Jerónimo y Reconquista.

¿Qué acciones tomaron las autoridades? Intervino la Fiscalía de Menores y se solicitó la presencia de la Policía de Investigaciones para pericias.

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