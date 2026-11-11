Tres adolescentes rompieron la vidriera de un local y robaron prendas de vestir

FOTO: Recuperaron parte de la ropa robada en un comercio de Juan José Paso al 5200

Tres adolescentes fueron aprehendidos este miércoles por la mañana, acusados de robar en un local de indumentaria ubicado en Juan José Paso al 5200, en Rosario. El procedimiento se realizó cerca de las 10.35, luego de que la dueña del comercio advirtiera daños en el vidrio de la puerta de ingreso.

Al ingresar al negocio, denominado T&G Indumentaria 23, la propietaria constató la faltante de 10 jeans y ocho shorts para hombres. Luego revisó las cámaras de seguridad y observó que el robo había ocurrido alrededor de las 5.30.

A partir de las imágenes, la mujer reconoció a dos de los presuntos autores, quienes ya habían sido investigados por otros hechos en el mismo comercio. Tras un patrullaje, efectivos del Comando Radioeléctrico localizaron a tres adolescentes en la esquina de San Jerónimo y Reconquista.

Los aprehendidos tienen 13 y 16 años. En su poder secuestraron dos shorts con la inscripción Jordan y tres jeans, todos con etiquetas del local. Intervino la Fiscalía de Menores y se solicitó la presencia de la Policía de Investigaciones para realizar pericias en el comercio.