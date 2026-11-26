Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) – Una formación del tren Mitre se encuentra detenida entre las estaciones de Colegiales y Carranza debido a la aparición de chispazos y humo en las vías. En este contexto, se están realizando esfuerzos para evacuar a los pasajeros que se encontraban a bordo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar se encuentran trabajando equipos del SAME, efectivos de la Policía y personal de Bomberos. Como consecuencia de este incidente, los ramales que corresponden a José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre se encuentran interrumpidos, generando inconvenientes en el servicio.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que el operativo finalizó con 219 pasajeros evacuados.

"Tres pasajeros sufrieron ataques de pánico, que ya están recuperados", detalló y sumó que "no hay patologías de urgencias".

Asimismo, aclaró que se tardó en evacuar al tren debido a que las autoridades debían esperar a la confirmación de que el tercer riel estaba cortado: "No tenemos que ser nosotros una de las víctimas".

Según las primeras versiones, los chispazos habrían sido ocasionados por el roce de la formación con unos chapones que estaban ubicados en las vías. Tras este incidente, el tren se detuvo de inmediato para garantizar la seguridad de los pasajeros.