FOTO: Traslado de Renato Tabella a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Renato Iván Tabella fue trasladado desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Jefatura de Policía de Córdoba, en el contexto de la investigación por el presunto femicidio de Daniela Villalba.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el operativo fue ejecutado por la Dirección General de Investigaciones Criminales, con la colaboración del personal de la Dirección ETER. Durante el traslado, estuvieron presentes el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe de la Policía de Córdoba, Alberto Bietti.

La causa permanece bajo la supervisión de la Fiscalía de instrucción de violencia de género y familiar de primer turno, dirigida por el fiscal Pablo Camacho.

Previo al traslado, el juez Guillermo Rongo procesó a Tabella con prisión preventiva, embargó su patrimonio por $501.594.565 e imputó al acusado como presunto autor de los delitos de robo y homicidio doblemente agravado en relación al crimen de Tatiana Fernández, ocurrido el 24 de octubre de este año.

Las autopsias a las víctimas

La autopsia realizada a Tatiana Fernández determinó que la causa de su muerte fue "asfixia mecánica por compresión". Fuentes judiciales informaron que la víctima presentaba también lesiones defensivas leves en las muñecas.

En el caso de Daniela Villalba, se confirmó que fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos, las cuales los peritos interpretan como un intento de defensa.