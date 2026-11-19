Traslado de Renato Tabella a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba
El juez Guillermo Rongo dictó prisión preventiva a Renato Tabella, acusado del crimen de Tatiana Fernández, en un contexto de creciente violencia de género en el país.
FOTO: Traslado de Renato Tabella a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Renato Iván Tabella fue trasladado desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Jefatura de Policía de Córdoba, en el contexto de la investigación por el presunto femicidio de Daniela Villalba.
Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el operativo fue ejecutado por la Dirección General de Investigaciones Criminales, con la colaboración del personal de la Dirección ETER. Durante el traslado, estuvieron presentes el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe de la Policía de Córdoba, Alberto Bietti.
La causa permanece bajo la supervisión de la Fiscalía de instrucción de violencia de género y familiar de primer turno, dirigida por el fiscal Pablo Camacho.
Previo al traslado, el juez Guillermo Rongo procesó a Tabella con prisión preventiva, embargó su patrimonio por $501.594.565 e imputó al acusado como presunto autor de los delitos de robo y homicidio doblemente agravado en relación al crimen de Tatiana Fernández, ocurrido el 24 de octubre de este año.
Las autopsias a las víctimas
La autopsia realizada a Tatiana Fernández determinó que la causa de su muerte fue "asfixia mecánica por compresión". Fuentes judiciales informaron que la víctima presentaba también lesiones defensivas leves en las muñecas.
En el caso de Daniela Villalba, se confirmó que fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos, las cuales los peritos interpretan como un intento de defensa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Renato Tabella?
Fue trasladado a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba.
¿Quién es el juez involucrado?
El juez Guillermo Rongo procesó a Tabella con prisión preventiva.
¿Qué delitos se le imputan?
Se le imputan robo y homicidio doblemente agravado por el crimen de Tatiana Fernández.
¿Qué revelaron las autopsias?
Fernández murió por asfixia mecánica, mientras que Villalba fue degollada.
¿Quién está a cargo de la causa?
La causa está bajo la Fiscalía de instrucción de violencia de género y familiar, liderada por Pablo Camacho.
[Fuente: Noticias Argentinas]