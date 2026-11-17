FOTO: Tras el temporal, la Fiesta de Colectividades se despide a pura gastronomía y cultura.

FOTO: Tras el temporal, la Fiesta de Colectividades se despide a pura gastronomía y cultura.

FOTO: Tras el temporal, la Fiesta de Colectividades se despide a pura gastronomía y cultura.

La tormenta de la noche del lunes y la madrugada del martes golpeó fuerte en Rosario: ráfagas de viento de 86 kilómetros por hora, seguidas de varias de más de 70, dejaron consecuencias importantes en toda la ciudad. Sin embargo, en los alrededores del Monumento a la Bandera el panorama fue otro. Allí, donde se desarrolla la Fiesta de las Colectividades, los trabajos se hicieron a contrarreloj para que la última noche pudiera llevarse adelante sin problemas.

En el puesto de España, una de las trabajadoras describió la situación con crudeza: "Estaba todo amarrado, estaba todo muy caído, las cosas sucias, llenas de agua, comida perdida. Fue un caos". No obstante, el equipo logró recuperar la mayoría de las cosas y organizarse para volver a abrir.

"Esperemos poder hacer una venta buena y que se cene como última noche de martes", señaló, al tiempo que destacó el balance general del año: "Vendimos un montón y salieron muchas ventas realmente, tanto de raba como de paella, así que fue una locura de gente".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Ciudad. Confirmado: este martes habrá Fiesta de Colectividades La fuerte lluvia y las ráfagas de viento afectaron distintos sectores del predio, pero los organizadores aseguran que logran recuperar el espacio para llevar a cabo el útlimo día de la festividad. Perspectiva Rosario

/Fin Código Embebido/

La Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, junto con el municipio, definió que la fiesta culmine este martes 17 de noviembre, extendiendo el evento por la gran afluencia de público y por los dos días que debió suspenderse por cuestiones meteorológicas. Quedan así dos días más para disfrutar de la gastronomía y las expresiones culturales de las más de 50 colectividades participantes.

Durante el lunes y el martes, el evento abre sus puertas a las 19 y cierra a las 0.30 horas. El escenario principal Rafael Ielpi ofrece una vasta agenda de danzas del mundo durante toda la noche, mientras que el stand de Argentina cuenta con programación propia en su escenario, con diversas propuestas de folclore y la variada oferta de gastronomía argentina.

El operativo de tránsito también se extenderá hasta esta última jornada, acompañando el desarrollo de la fiesta y la circulación de los asistentes.

Lo que dejó el temporal

Mientras la fiesta se prepara para su despedida, el balance de la tormenta dejó sus secuelas. El director de Protección Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, actualizó la cifra de reclamos: "Ya estamos en 760 reclamos en general, entre todas las situaciones que se han ido reportando, destacando que casi 500 están relacionadas al arbolado público, entre árboles y ramas afectadas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ratner explicó que las tareas operativas continúan y que se priorizan las situaciones de mayor riesgo, "entendiendo que es una tormenta que ha dejado consecuencias importantes, dada la intensidad del viento". Según sus estimaciones, la resolución completa de la emergencia requerirá "por lo menos 72 horas o más".

La situación también tuvo un impacto económico para los participantes de la celebración, ya que parte de la comida preparada se perdió como consecuencia del agua. Por eso, la última noche representa no solamente la posibilidad de despedir al público, sino también una oportunidad para recuperar parte de la inversión realizada.

Informe de Lucas Vezzani.