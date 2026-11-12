FOTO: Trágico asesinato de un camionero en Mendoza durante una pelea de tránsito

Un camionero fue asesinado frente a su sobrino en la provincia de Mendoza, en un hecho que se presume ocurrió durante una pelea de tránsito. La situación se presentó en la ciudad de Luján de Cuyo, donde la víctima y su familiar circulaban por las calles Dalia y Teresa O'Connor tras haber completado un viaje.

Durante su recorrido, se encontraron con un vehículo con varios ocupantes que bloqueaba el paso, lo que llevó al camionero a solicitar que le cedieran el paso, pero esto no sucedió. Según información del medio MDZ, los cinco ocupantes de un Chevrolet Corsa gris comenzaron a discutir con el transportista, identificado como Mauro Luciano Guerra, de 45 años.

El sobrino de la víctima relató que Guerra intentó evitar el enfrentamiento, pero en un momento dado, se bajó del camión y se involucró en una pelea con los ocupantes del auto, instante en el que se escucharon disparos.

Cuando el joven, de 19 años, regresó al camión para escapar de la situación, encontró a su tío desvanecido y con un disparo. A pesar de ser trasladado de inmediato al Hospital Central, los médicos confirmaron su deceso.

Las autoridades de la Policía Científica y otras divisiones se presentaron en el lugar para recopilar información. La causa fue asignada a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ha ordenado diversas acciones para identificar y detener a los responsables del crimen.