FOTO: Trágico accidente: un policía de Córdoba muere en persecución tras chocar con un camión

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Un policía de la provincia de Córdoba falleció este martes tras chocar con un camión durante una persecución y las autoridades emitieron diversos comunicados en los que enviaron sus condolencias a la familia.

El siniestro fatal sucedió en el cruce de la avenida 11 de Septiembre y Hermanos Warnes cuando Facundo Batalla, cabo primero que se desempeñaba como efectivo motorizado, chocó contra el acoplado de un camión mientras perseguía a una moto junto con un compañero.

Se supo que la víctima tenía 35 años y llevaba una década dentro de la Policía de la provincia. Ahora se encontraba dentro del Departamento Motocicletas Sur.

Ante el conocimiento del choque fatal, la cartera de seguridad emitió un comunicado: "El jefe de Policía Marcelo Marín, Subjefes y Estado Mayor expresan su profundo pesar por el fallecimiento del Cabo 1° Facundo Alfredo Batalla, perteneciente a la Dirección Motocicletas. Acompañan con sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en este doloroso momento".

Asimismo, se hizo eco del hecho Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba: "Me duele profundamente la muerte del Cabo Primero Facundo Alfredo Batalla. Frente a la muerte de alguien querido, hay un dolor que sólo conoce quien lo está viviendo. Por eso, lo primero que quiero decirle a su familia, con todo mi respeto y mi afecto, es que cuentan conmigo hoy y en los días que vienen".

"Abrazo también a sus amigos, a sus compañeros y a los jefes de la Dirección Motocicletas. A quienes compartieron con Facundo la calle, las guardias y tantas horas de trabajo. Sé lo que significa para nuestra Policía despedir a un camarada. Su ausencia va a sentirse en las cosas de todos los días, ahí donde cada uno de ustedes compartió la vida con él", expresó.