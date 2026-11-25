FOTO: Tragedia en Uruguay: una turista de Entre Ríos falleció ahogada en playa nudista

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Una turista argentina de 36 años falleció ahogada este miércoles en una playa nudista cercana a la ciudad uruguaya de Maldonado, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su pareja, según informaron las autoridades locales.

El personal de la Prefectura Naval llegó rápidamente al lugar tras recibir una llamada de emergencia, aunque la pareja ya había sido rescatada. En la escena, se confirmó el deceso de la joven, oriunda de la ciudad entrerriana de Viale, mientras que su acompañante, de la misma edad, logró sobrevivir.

El trágico incidente ocurrió en Playa Chihuahua de Maldonado, situada a aproximadamente 130 kilómetros al este de Montevideo, la capital de Uruguay.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida, mientras que el fiscal de turno, Sebastián Robles, ha iniciado las investigaciones correspondientes.