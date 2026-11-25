Tragedia en Uruguay: una turista de Entre Ríos falleció ahogada en playa nudista
Era oriunda de Viale y tenía 36 años. Su novio fue rescatado con vida tras el accidente en Playa Chihuahua, Maldonado.
FOTO: Tragedia en Uruguay: una turista de Entre Ríos falleció ahogada en playa nudista
Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Una turista argentina de 36 años falleció ahogada este miércoles en una playa nudista cercana a la ciudad uruguaya de Maldonado, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su pareja, según informaron las autoridades locales.
El personal de la Prefectura Naval llegó rápidamente al lugar tras recibir una llamada de emergencia, aunque la pareja ya había sido rescatada. En la escena, se confirmó el deceso de la joven, oriunda de la ciudad entrerriana de Viale, mientras que su acompañante, de la misma edad, logró sobrevivir.
El trágico incidente ocurrió en Playa Chihuahua de Maldonado, situada a aproximadamente 130 kilómetros al este de Montevideo, la capital de Uruguay.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida, mientras que el fiscal de turno, Sebastián Robles, ha iniciado las investigaciones correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Uruguay?
Una turista argentina de 36 años murió ahogada en una playa nudista en Maldonado.
¿Quién era la víctima?
La joven era oriunda de la ciudad entrerriana de Viale.
¿Dónde sucedió el accidente?
El incidente ocurrió en Playa Chihuahua, cerca de Maldonado.
¿Qué pasó con su pareja?
Su novio fue rescatado con vida y se encuentra en buen estado.
¿Qué están haciendo las autoridades?
El fiscal Sebastián Robles ha ordenado las investigaciones pertinentes sobre el caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]