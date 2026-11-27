FOTO: Tragedia en Miramar: hallan sin vida a una beba de un mes y hay un sospechoso detenido

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Una beba de un mes fue encontrada muerta en la ciudad balnearia de Miramar, lo que llevó a la Policía a realizar el arresto de un hombre señalado como el responsable del crimen.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, se determinó que la familia no se encontraba con la recién nacida, ya que fue hallada en Mar del Plata. Esto motivó el inicio de la búsqueda por parte de las autoridades.

En este contexto, se organizó un operativo que incluyó la participación de efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y un médico de Policía, bajo la supervisión del fiscal Rodolfo Moure.

Finalmente, la beba fue localizada sin vida en un predio en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en el barrio Playa Los Lobos. A raíz de este hallazgo, la Fiscalía Descentralizada de Miramar ordenó el arresto de un individuo por el delito de "homicidio agravado por alevosía".

El sospechoso fue llevado a la sede fiscal y, posteriormente, a la Unidad Penitenciaria N.° 44 de Batán. Además, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño brindó asistencia a los menores de la familia involucrada.

La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias que rodean este trágico suceso, informaron desde la agencia.