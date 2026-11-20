Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) – El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que le envió sus condolencias a las familias de los operarios que murieron en la explosión fatal en Remedios de Escalada, municipio de Lanús, ocurrida hace una semana.

Este jueves se confirmó que la Fiscalía logró identificar a través del cotejo de ADN al primer fallecido, que murió en el lugar, y destacaron que se trata de Marcelo García, quien era buscado de manera intensa por su familia.

Asimismo, se anunció que a la madrugada murió Néstor Julián D'Alessandro, quien se encontraba internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante el escenario actual, el ministro de Trabajo provincial Walter Correa, las autoridades y trabajadores "expresan sus más profundos respetos y condolencias a los familiares, compañeros y compañeras de Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro, trabajadores de MetroGAS fallecidos como consecuencia de la explosión ocurrida el pasado viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús".

"Hacen llegar su solidaridad al sindicato STIGAS y a la comunidad afectada, y acompañan a quienes continúan internados, con el deseo de una pronta recuperación", concluye.

Horas antes, el Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo en conmemoración por las víctimas fatales del siniestro, el cual es investigado por la Justicia.