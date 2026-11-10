FOTO: Tragedia en Catamarca: un niño de 7 años falleció tras caer de un juego en una plaza

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) – Un niño de 7 años murió en la provincia de Catamarca tras caer de un juego en una plaza, lo que le ocasionó un fuerte golpe en la cabeza. Las autoridades llevaron a cabo pericias en el lugar y recolectaron testimonios de quienes presenciaron el accidente.

El incidente se produjo este lunes en una plaza de la localidad de Saujil, donde, según relataron testigos, Ian Argañaraz se cayó de un juego, sufriendo un traumatismo de cráneo severo. Fue trasladado de inmediato al Hospital de Niños Eva Perón.

A pesar de la rápida atención médica y su posterior derivación a una clínica de mayor complejidad, el menor falleció horas después, lo que causó una gran conmoción en la comunidad.

Informes locales indican que la autopsia reveló que el niño falleció debido a un traumatismo de cráneo grave que generó un shock neurogénico irreversible.

La Fiscalía de Instrucción de Andalgalá ordenó la realización de peritajes en la plaza para esclarecer las circunstancias de la caída y determinar si alguno de los juegos se encontraba en condiciones inseguras.

Además, se han tomado las declaraciones de los testigos que presenciaron el accidente, lo que proporcionará información valiosa para la investigación.

La noticia ha generado un profundo dolor en la comunidad, y diversas instituciones han emitido comunicados para brindar apoyo a la familia en este difícil momento.