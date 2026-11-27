La Justicia de Río Negro condenó a los responsables de un comercio gastronómico a pagar una indemnización de $95.771.860,82 a una trabajadora que se desempeñó como cocinera y en tareas de limpieza durante ocho años sin registración formal y con jornadas que incluían turnos de lunes a lunes.

La resolución fue emitida en junio de 2026 por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, tras una demanda iniciada en noviembre de 2022.

El inicio de la relación laboral y el despido indirecto

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer comenzó a trabajar el 1 de febrero de 2012 en un local gastronómico de la provincia, cumpliendo inicialmente un horario de 7:00 a 15:00 y sumando turnos nocturnos durante los fines de semana.

Tras ser apartada de sus tareas el 20 de marzo de 2020, en el contexto del inicio de la pandemia, la empleada envió en abril de 2021 un telegrama de intimación. Ante la falta de respuesta, se consideró despedida e impulsó la acción judicial por trabajo no registrado y haberes impagos.

Pruebas clave y rebeldía de los demandados

Durante el proceso, los propietarios del establecimiento no contestaron la demanda y fueron declarados en rebeldía. El tribunal dio por acreditada la relación laboral, fijó como fecha de desvinculación abril de 2021 y reconoció una antigüedad superior a los nueve años.

Entre los elementos que sostuvieron la decisión judicial se destacan:

Declaraciones testimoniales y telegramas: Dos clientes habituales del restaurante declararon en el juicio que la trabajadora cumplía funciones incluso en turnos nocturnos y fines de semana, lo que —junto con las intimaciones enviadas— permitió corroborar la extensión horaria y el despido indirecto.

Rubros liquidados: El cálculo contempló indemnización por antigüedad, falta de preaviso, aguinaldos, vacaciones, horas extras, salarios adeudados y recargos indemnizatorios previstos por la normativa laboral.

Actualización e intereses: Mientras que el capital original adeudado ascendía a $3.060.658,28, la aplicación de actualizaciones e intereses llevó la cifra final a $95.771.860,82, con un plazo de 10 días desde la notificación para efectivizar el pago y la continuidad de los intereses hasta su cancelación total.