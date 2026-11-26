Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron más enamorados que nunca. La pareja, que había atravesado una separación tras el Mundial Qatar 2022, decidió darse una nueva oportunidad. El 19 de diciembre, sellarán su amor con una boda que se llevará a cabo en Buenos Aires.

Mientras preparaban los últimos detalles para el gran día, Tini y Rodrigo se dejaron fotografiar para la revista Vogue, donde compartieron algunas declaraciones sobre su relación.

Tini comentó sobre el tiempo que pasaron separados. Aclaró que durante ese periodo no tuvieron ningún tipo de contacto. "Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión", expresó. La artista también destacó que ambos comparten el mismo deseo para su futuro y que han dejado atrás muchas cosas del pasado para ser quienes son hoy. "Rodrigo es una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos", agregó.

Rodrigo, por su parte, habló sobre la influencia de Tini en su vida. Reveló que ella le hizo descubrir una sensibilidad que no sabía que poseía. "Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol", comentó. El futbolista también compartió momentos de diversión que viven juntos, como largas cenas o momentos en el baño cantando mientras se lavan los dientes.

Al referirse a su boda, Tini mencionó un aspecto importante que alimentó la expectativa entre sus seguidores. "No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también", indicó.

Además, Tini expresó su deseo de convertirse en madre junto a Rodrigo, quien ya tiene dos hijos, Francesca y Bautista, con su ex pareja Camila Homs. "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", confesó. Rodrigo interrumpió para compartir un detalle sobre sus hijos, mencionando que durante una visita a su hogar, Tini imaginaba las habitaciones de Francesca y Bautista. "Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de futbol", le decía ella. La pareja también comenzó a planificar el cuarto para el bebé que sueñan tener y de dónde estarán sus mascotas, Fifi y Tota, aunque Tini anhelaba otro perro más grande.