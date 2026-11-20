FOTO: Detenido el dueño de un supermercado en Benavidez por manosear a un menor

El dueño de un supermercado chino en Benavidez, partido de Tigre, fue detenido por manosear de un menor dentro del comercio, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad, y ahora vecinos roban mercadería y prendieron fuego neumáticos en la puerto del lugar.

El desagradable hecho ocurrió el jueves cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y, según se puede ver en las cámaras de seguridad, el acusado se acercó y le dio una palmada en la cola.

Minutos después el hombre volvió a acercarse, pero esta vez se apoyó contra el menor, situación que el niño le contó luego a su mamá: "Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos".

Este viernes, tras la viralización del hecho, vecinos y familiares del chico se acercaron a protestar a la puerta del comercio, ubicado en la calle Tucumán 2.080, donde se vivieron momentos de tensión debido a que varios de ellos robaron mercadería, pintaron el frente con la palabra "violador" y hasta quemaron neumáticos.

La Policía acudió hasta el lugar y repeló los hechos con balas de gomas, por lo que se registraron heridos, así como también detenidos por los incidentes.

Se supo que el dueño del supermercado fue detenido horas antes por el delito de abuso.