Tensión en un supermercado chino de Benavidez: el dueño fue detenido por manosear a un menor
Vecinos roban mercadería y prendieron fuego neumáticos en enojo por el accionar del acusado, que quedó filmado por las cámaras de seguridad.
FOTO: Detenido el dueño de un supermercado en Benavidez por manosear a un menor
El dueño de un supermercado chino en Benavidez, partido de Tigre, fue detenido por manosear de un menor dentro del comercio, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad, y ahora vecinos roban mercadería y prendieron fuego neumáticos en la puerto del lugar.
El desagradable hecho ocurrió el jueves cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y, según se puede ver en las cámaras de seguridad, el acusado se acercó y le dio una palmada en la cola.
Minutos después el hombre volvió a acercarse, pero esta vez se apoyó contra el menor, situación que el niño le contó luego a su mamá: "Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos".
Este viernes, tras la viralización del hecho, vecinos y familiares del chico se acercaron a protestar a la puerta del comercio, ubicado en la calle Tucumán 2.080, donde se vivieron momentos de tensión debido a que varios de ellos robaron mercadería, pintaron el frente con la palabra "violador" y hasta quemaron neumáticos.
La Policía acudió hasta el lugar y repeló los hechos con balas de gomas, por lo que se registraron heridos, así como también detenidos por los incidentes.
Se supo que el dueño del supermercado fue detenido horas antes por el delito de abuso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Benavidez?
El dueño de un supermercado fue detenido por manosear a un menor dentro de su local.
¿Quién fue la víctima?
Un niño de 11 años que fue a comprar un helado y sufrió el abuso.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió el jueves, y la protesta se realizó el viernes.
¿Dónde se llevó a cabo el suceso?
En un supermercado chino ubicado en Benavidez, partido de Tigre.
¿Por qué los vecinos reaccionaron así?
La viralización del hecho generó indignación, llevando a la protesta y actos de vandalismo.
[Fuente: Noticias Argentinas]