Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) renovará su conducción el próximo jueves 26 de noviembre, en un proceso electoral en el que Néstor Segovia intentará consolidar su liderazgo al frente de la lista Verde. Esta elección se da en un contexto de fragmentación del oficialismo, que presentará dos listas adicionales en la contienda.

Los comicios significan la primera renovación de autoridades desde el fallecimiento de Roberto "Beto" Pianelli, lo que representa una prueba para Segovia, quien ocupó el cargo de secretario adjunto del sindicato y ahora lidera la organización. La sucesión del emblemático dirigente ha generado una lucha de poder entre los sectores que anteriormente compartían la dirección del gremio.

Sin un acuerdo que garantice la unidad, Segovia se postula con la lista Verde, mientras que Virginia Bouvet competirá con la lista Colorada-Violeta, la cual se asocia más estrechamente al legado de Pianelli. Por su parte, la tercera opción es la lista Bordó-Azul, encabezada por Claudio Dellecarbonara, un dirigente del PTS y figura destacada de la oposición de izquierda.

El gobierno, por su parte, prefiere que Segovia no resulte vencedor en estas elecciones, lo que añade una dimensión política al desenlace de la contienda, más allá de la disputa interna del sindicato.

Esta división contrasta con el panorama de las elecciones de 2022, cuando Pianelli y Segovia formaron una fórmula unida que obtuvo el 59,1% de los votos, en oposición al 40,9% que obtuvo la izquierda. En esta ocasión, la competencia entre dos facciones de la anterior conducción genera un nuevo escenario, aunque las alianzas opositoras no replican fielmente las del pasado.

El resultado de la elección será fundamental para definir quién liderará a los Metrodelegados y cómo se configurará el equilibrio interno del sindicato en la era post-Pianelli.