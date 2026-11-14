FOTO: Sobreseyeron al bombero detenido en Palermo por intento de ingresar a la visita del papa

La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de Tomás Natenzon, el bombero que había sido detenido en el barrio porteño de Palermo cuando intentaba ingresar a los operativos por la visita del papa León XIV con una presunta acreditación apócrifa, luego de que una pericia determinara que no comprendía la criminalidad de sus actos.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la resolución fue firmada este viernes, luego de que la magistrada recibiera el resultado del informe del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que el joven podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

Antes de esa evaluación, Natenzon había pasado por el Hospital Borda para ser examinado por un cuerpo interdisciplinario. Los resultados de ambos estudios coincidieron en la existencia de problemas de salud mental que incidieron en su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

En ese contexto, la Justicia dispuso su sobreseimiento y estableció el compromiso de realizar un tratamiento ambulatorio.

Tras la decisión, la intervención quedó en manos de la Justicia Civil, que deberá seguir las cuestiones vinculadas con su situación y el cumplimiento del tratamiento.

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando Natenzon fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se preparaba el operativo por la visita del Sumo Pontífice.

En ese momento circulaba en una moto con una patente que simulaba ser oficial, documentación apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa. Tras el procedimiento, la jueza Servini ordenó su detención y un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron, entre otros elementos, dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.