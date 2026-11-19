Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Durante el año 2025, siete de cada diez niños, niñas y adolescentes que brindaron declaraciones en la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires fueron víctimas de abuso sexual. Ante esta alarmante situación, el organismo ha lanzado una campaña de concientización para visibilizar la problemática y fomentar la escucha activa hacia las víctimas.

La iniciativa, que coincide con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrado el 19 de noviembre, se titula "Hablemos de lo que no se ve". Su objetivo es dar voz a los miedos, la vergüenza y la culpa que a menudo impiden que las víctimas compartan sus experiencias.

La campaña incluye un material audiovisual que retrata escenas cotidianas acompañadas de frases que reflejan pensamientos ocultos, tales como "No puedo decir nada", "Me van a retar si cuento algo" y "Nadie me va a creer a mí".

El mensaje central de la campaña enfatiza que "a veces, ponerlo en palabras puede llevar años". Se subraya la importancia de escuchar, acompañar y brindar seguridad a las víctimas, un deber que recae en toda la sociedad.

La propuesta también busca alertar sobre señales que pueden pasar desapercibidas y resalta la necesidad de crear entornos de confianza donde los niños, niñas y adolescentes puedan hablar sin miedo a ser juzgados o responsabilizados.

En este contexto, la asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley, señaló que muchas víctimas enfrentan estas situaciones "en silencio, con miedo y creyendo que están solos". Además, destacó que es crucial que al momento de hablar, encuentren adultos dispuestos a escuchar sin juzgar y a brindar protección.

Stanley también resaltó el trabajo del organismo para garantizar el derecho de los niños a ser escuchados, así como para minimizar los riesgos de revictimización en los procesos judiciales. Entre las herramientas implementadas se encuentran las declaraciones testimoniales únicas, los videos anticipatorios que explican el proceso judicial, y las Salas de Regulación Emocional.

El objetivo es que la intervención judicial se convierta en una instancia de reparación. Por su parte, la asesora general tutelar adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, remarcó que el abuso sexual puede ocurrir en contextos cercanos y de confianza, lo que hace que sus consecuencias puedan permanecer ocultas durante mucho tiempo.

"Este tipo de delito impacta en los chicos y chicas con tal magnitud que puede permanecer oculto por mucho tiempo", agregó. La Sala de Entrevistas Especializada cuenta con tecnología para registrar las declaraciones testimoniales y evitar que las víctimas deban repetir sus relatos innecesariamente durante el proceso judicial.