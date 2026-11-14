Se termina una era: Fox Sports dejará de transmitir en Argentina después de casi 30 años

La señal deportiva Fox Sports dejará de emitir en Argentina el 31 de enero de 2027, después de casi cinco años bajo la administración del grupo español Mediapro. La decisión, que ya fue comunicada a los trabajadores, responde al vencimiento de los acuerdos de sublicencia establecidos tras la compra de 21st Century Fox por parte de Disney.

El cierre afectará a los tres canales de la marca —Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3— y pondrá fin a distintas producciones locales. Además, genera interrogantes sobre el futuro de las transmisiones de competencias internacionales, especialmente de la Fórmula 1, uno de los principales atractivos de la señal en los últimos años.

La noticia fue anticipada a mediados de 2026, cuando los empleados recibieron información sobre la decisión de Mediapro de no renovar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Sin embargo, la confirmación llegó el jueves 12 de noviembre, durante una reunión general en la que se comunicó que no habrá posibilidades de reubicación para los trabajadores, quienes recibirán las indemnizaciones correspondientes.

El origen de la decisión se remonta a marzo de 2019, cuando The Walt Disney Company concretó la adquisición de 21st Century Fox por aproximadamente 71.300 millones de dólares.

La operación despertó cuestionamientos de las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia, debido a que Disney ya controlaba ESPN y la incorporación de Fox Sports podía generar una concentración excesiva en el mercado de televisión deportiva.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estableció condiciones para autorizar la operación. Entre ellas, exigió que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports y de determinados derechos de transmisión, incluidos los correspondientes a la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Como consecuencia, el 28 de abril de 2022, Mediapro asumió la operación de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 en Argentina, mediante un esquema de sublicencias y compromisos comerciales establecidos por cinco años.

El vencimiento de esas condiciones, previsto para el 31 de enero de 2027, determinará el final de la actual etapa de la señal en el país.

Uno de los principales interrogantes que plantea el cierre es cómo podrán seguir las carreras los aficionados argentinos, especialmente por el creciente interés que despertó la participación de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo.

Aunque Fox Sports dejará de transmitir, ESPN conserva los derechos de la Fórmula 1 en gran parte de América Latina hasta el final de la temporada 2028, gracias a un acuerdo renovado en febrero de 2026.

El contrato incluye las prácticas libres, las clasificaciones, las carreras Sprint y los Grandes Premios, además de las competencias de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Durante 2026, ESPN mantuvo un acuerdo de sublicencia con Fox Sports que permitió emitir la mayoría de las carreras en directo por televisión paga, mientras que Disney+ ofreció el calendario completo y la posibilidad de acceder a las cámaras a bordo de los monoplazas.

Todavía no se confirmó cómo se distribuirán las transmisiones a partir de febrero de 2027, aunque la continuidad del contrato con ESPN garantiza la existencia de un acuerdo vigente para la difusión de la categoría en la región.

Por lo tanto, la desaparición de Fox Sports no implica que la Fórmula 1 dejará de verse en Argentina, sino que todavía resta conocer qué señales y plataformas ofrecerán las competencias durante las próximas temporadas.

El cierre también alcanzará a Telemétrico, el programa especializado en Fórmula 1 conducido por el periodista Adrián Puente, cuya coproducción con Fox Sports finalizará en diciembre de 2026.

A través de un video publicado en las redes sociales del ciclo, Puente explicó que la finalización del vínculo estaba contemplada en el contrato y que el equipo conocía de antemano esa posibilidad. "En las últimas horas, la compañía Fox Sports Argentina informó que dejará de gozar de los derechos comerciales sublicenciados de eventos muy importantes para la pantalla, como la Fórmula 1", señaló.

En ese sentido, aclaró que la coproducción concluirá en diciembre, tal como estaba previsto contractualmente. "No es ninguna novedad: sabíamos que esto iba a suceder", aseguró.

El periodista también expresó su agradecimiento por la experiencia profesional y destacó el vínculo construido con los seguidores del automovilismo durante los últimos cuatro años.

Puente sostuvo que el equipo logró modificar algunos estándares de las transmisiones de Fórmula 1 y conformar una comunidad de aficionados que acompañó especialmente la participación de Colapinto. "Esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas", manifestó.

Asimismo, remarcó que el programa permitió consolidar una comunidad de seguidores, a quienes identificó como "telemétricos", con el objetivo compartido de acompañar al piloto argentino.

Pese al final de su etapa televisiva, Puente anticipó que el proyecto continuará activo en plataformas digitales, aunque todavía no anunció cómo será su funcionamiento durante 2027. "Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser", advirtió.

Además, confirmó que su canal de YouTube seguirá funcionando como espacio de comunicación con la audiencia y que allí se publicarán nuevos contenidos relacionados con la categoría.

El conductor también aprovechó el mensaje para invitar a los seguidores a acompañar las últimas competencias de la temporada 2026. "Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas", expresó.

De esta manera, el cierre de Fox Sports marcará el final de una etapa en la televisión deportiva argentina, con consecuencias para sus trabajadores, sus producciones y la distribución de competencias internacionales.

Mientras tanto, continuará la expectativa por conocer cómo se reorganizarán las transmisiones de la Fórmula 1 y qué alternativas tendrán los televidentes argentinos desde febrero de 2027.