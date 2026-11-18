Se le cayó un matafuego en el pie en su edificio y ahora recibirá una fortuna: cuánto cobrará
Una vecina de Villa Crespo sufrió la fractura expuesta de un dedo del pie al desprenderse un extintor. La Justicia responsabilizó al consorcio y fijó un resarcimiento millonario.
18/11/2026 | 08:13Redacción Cadena 3
FOTO: Foto ilustrativa.
Una mujer de 42 años recibirá una indemnización de $14.300.000 más intereses luego de que un matafuego se desprendiera de la pared de su edificio y le cayera sobre el pie izquierdo. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que responsabilizó directamente al consorcio de propietarios por el accidente ocurrido en el barrio porteño de Villa Crespo.
El episodio tuvo lugar el 25 de febrero de 2020, cuando la víctima —que alquilaba un departamento en el inmueble junto a su familia— salía de su vivienda para hacer unas compras. Al pasar por el palier, el extintor cedió de su soporte y golpeó de lleno contra el dedo gordo de su pie izquierdo.
El impacto le provocó una herida de gravedad que dejó el hueso expuesto. Como consecuencia, la mujer tuvo que permanecer cinco días internada, fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente debió afrontar un extenso tratamiento de rehabilitación con sesiones de kinesiología.
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Secuelas permanentes y fallo judicial
En su presentación ante la Justicia, la damnificada detalló que el accidente le dejó secuelas físicas que hoy le dificultan caminar, correr y utilizar determinados tipos de calzado. Durante el proceso, una pericia médica oficial respaldó su reclamo al confirmar una incapacidad física parcial y permanente del 4%.
La demanda había sido iniciada originalmente tanto contra el consorcio como contra la firma encargada del control de los equipos contra incendios. Sin embargo, los magistrados trazaron una clara diferencia de responsabilidades al dictar sentencia:
Condena al consorcio: Los jueces consideraron acreditado que el extintor cayó de la pared y señalaron que la administración del edificio tenía la obligación legal de mantener los espacios y elementos comunes en condiciones óptimas de seguridad.
Absolución a la empresa de mantenimiento: El tribunal rechazó el reclamo contra la compañía prestadora del servicio al determinar que no se logró probar una falla técnica o negligencia directa de su parte en la colocación del dispositivo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la mujer? Una mujer de 42 años recibió una indemnización de $14.300.000 tras un accidente con un matafuego.
¿Quién es responsable del accidente? El consorcio de propietarios del edificio fue responsabilizado por el accidente.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el 25 de febrero de 2020.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente tuvo lugar en el barrio porteño de Villa Crespo.
¿Cómo afectó el accidente a la mujer? La mujer sufrió una herida grave que le dejó secuelas físicas y requirió tratamiento médico.