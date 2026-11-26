FOTO: Se incendió un colectivo en la autopista Rosario-Santa Fe.

FOTO: Se incendió un colectivo en la autopista Rosario-Santa Fe.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde a la altura del km 00, en sentido a Rosario. La unidad quedó sobre la banquina y no se registraron obstrucciones de calzada, según el reporte preliminar.

Un colectivo comenzó a incendiarse este jueves por la tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, antes del acceso a avenida Circunvalación, a la altura del km 00 en sentido a Rosario.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad quedó sobre la banquina y no se registraron obstrucciones de calzada, por lo que se recomienda circular con precaución en la zona.

Según el testimonio de un testigo, las llamas se iniciaron en la parte trasera de la unidad. Pese a los intentos por controlar el fuego con varios matafuegos, el incendio continuó avanzando.

Hasta el momento no se informaron heridos ni las causas que originaron el siniestro. La información es preliminar y se espera un reporte oficial con más detalles en las próximas horas.