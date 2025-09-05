Se entregó "Jota Jota" Gómez, barra de Newell's y será imputado con Norma Acosta

Este viernes por la tarde, Juan José “Jota Jota” Gómez, reconocido barrabrava de Newell’s Old Boys, se entregó en la sede de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, en Rosario. Estaba prófugo desde el jueves, cuando fue señalado como uno de los organizadores de un autoatentado armado por Norma Acosta, también detenida en las últimas horas.

Gómez quedó detenido de forma inmediata y será imputado el próximo miércoles junto con Acosta, en una audiencia que se realizará en el Centro de Justicia Penal de Rosario, bajo la órbita del fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El hecho que dio origen a la causa fue un supuesto ataque a balazos contra Norma Acosta, ocurrido el 7 de mayo pasado, en su domicilio de Larguía al 3400, en el barrio Tablada. En su momento, Acosta denunció haber sido víctima de un intento de homicidio.

Sin embargo, la investigación del fiscal Socca permitió reconstruir que el atentado habría sido simulado por la propia Acosta, quien habría encargado el ataque a un grupo de personas, entre ellos, el ahora detenido Gómez.

Tras varios allanamientos realizados esta semana, la hipótesis del autoatentado tomó fuerza y se concretaron las primeras detenciones. Acosta fue arrestada el jueves, mientras que Gómez permanecía prófugo hasta su entrega este viernes.

Ambos acusados comparecerán el miércoles próximo ante el fiscal Socca, quien ya adelantó que imputará a Gómez como organizador y a Acosta como instigadora y partícipe necesaria del hecho, en lo que se perfila como una causa con importantes derivaciones en el entramado de violencia urbana y vínculos con sectores delictivos en Rosario.

La audiencia será clave para conocer los detalles del acuerdo delictivo y el posible motivo detrás del montaje del ataque, que podría haber tenido fines judiciales, extorsivos o de otro tipo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o medidas en los próximos días.