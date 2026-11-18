FOTO: Se descubrió la piedra fundamental de la Legislatura porteña a un siglo de su colocación

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- A cien años de la colocación de la Piedra Fundamental del Palacio Legislativo porteño, la Dirección de Patrimonio de la Legislatura ha logrado desenterrar parte de la estructura oculta en el subsuelo del edificio. Este trabajo ha proporcionado nuevos indicios sobre la posible existencia de una cápsula del tiempo que se cree está bajo la piedra.

La piedra fue colocada el 18 de noviembre de 1926, durante el Primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina, marcando el inicio de la construcción de la sede del entonces Concejo Deliberante. Según la investigación realizada por el área de Patrimonio de la Legislatura, se sospecha que debajo de la piedra hay una cápsula que contiene documentos oficiales y periódicos de la época.

Gracias a la investigación histórica y a distintos estudios no invasivos, que incluyeron un relevamiento mediante georradar, se obtuvo la autorización de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo una prospección arqueológica. La exploración ha permitido despejar una de las primeras incógnitas: la baldosa con la inscripción "Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926" visible a nivel del suelo, no forma parte de la piedra, sino que indica el lugar donde fue enterrada.

La remoción controlada del material permitió acceder a uno de los vértices de la Piedra Fundamental, donde se observaron diferencias entre las inscripciones de la placa y de la tapa: la piedra original se encontró a aproximadamente 50 cm por debajo de la placa, revelando otra inscripción en distintas líneas: "ED H. CO DELIB PIEDRA FV".

En este yacimiento, además de la piedra, se encontraron y registraron diversas piezas arqueológicas, incluyendo fragmentos de madera, metales, cerámica y vidrio, entre otros.

Este hallazgo confirma la existencia de un conjunto patrimonial significativo: la placa de referencia, la piedra fundamental y, en su interior, una cápsula del tiempo que reaccionó a un detector de metales.

La piedra permanecerá en su estado actual mientras el equipo evalúa opciones para acceder a la cápsula sin comprometer su integridad patrimonial, con el fin de descubrir los elementos, tesoros e historias que permanecen enterrados, los cuales podrían ampliar la historia y la narrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos fueron supervisados por la coordinadora del Taller de Conservación Restauración, Carla Coluccio, y la coordinadora de Patrimonio de la Legislatura, Vanina Pastori, quienes formaron un equipo multidisciplinario con el arqueólogo Ulises Camino, la arquitecta Carola Herr, la geóloga Andrea Concheyro, las restauradoras Paula Booth, Marisol Funes y Elisa Atencio, y el ingeniero Tomás del Carril.

Además, la gestión y los trabajos de intervención y excavación fueron realizados por decisión del secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Christian Gribaudo.