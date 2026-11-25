FOTO: Se definió la cámara que llevará a cabo el juicio por el femicidio de Agostina Vega

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La Cámara en lo Criminal y Correccional de 12.ª Nominación de Córdoba será la encargada de llevar adelante el juicio por el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La abogada Fernanda Alaniz, quien representa legalmente al padre de la víctima, confirmó que los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Rinaldi y Ana María Lucero presidirán el debate. En este caso, los imputados incluyen a Claudio Gabriel Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

Barrelier es señalado como el presunto autor del crimen, enfrentando acusaciones por delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. Además, se le juzgará por la presunta privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo.

Los otros cinco implicados serán juzgados por su supuesto encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

Alaniz expresó su preocupación por el desarrollo del caso, afirmando: "No creo que quieran abreviar; sería un escándalo". La abogada se mostró decepcionada ante el rechazo a ampliar la investigación contra Viviana Estela Brizuela, madre de Barrelier, y Mario Alberto Muñoz, conocido como 'Tele Vieja', comentando: "Me quedé con un sabor agridulce: descartaron todo; increíblemente, es así".

En este contexto, valoró el trabajo "incansable" del fiscal Raúl Garzón, aunque advirtió que "la trama es mucho mayor", sugiriendo que "al margen del femicidio en sí, la olla de delitos es sumamente grande y debería investigarse".