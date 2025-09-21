Se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque en el Tricentenario de Rosario

La Municipalidad de Rosario habilitará este lunes 22 de septiembre, a partir de las 8, la inscripción para la décima edición del Maratón del Bosque. El trámite se realizará a través del sitio oficial rosario.gob.ar y contará con un cupo máximo de 800 participantes.

La competencia, de modalidad cross country, se correrá el sábado 27 de septiembre desde las 10.30 en el Bosque de los Constituyentes, en Tarragona y Los Glaciares, distrito Noroeste. En paralelo, a las 10.15 se realizará el Maratón Kid, sin inscripción previa.

Los corredores deberán entregar el deslinde de responsabilidades el mismo día de la carrera, entre las 8.45 y las 10. Como costo de inscripción, cada participante tendrá que aportar una bolsa tipo consorcio con materiales reciclables limpios y secos.

El recorrido será de 10 kilómetros en senderos y caminos existentes dentro del bosque, un área de preservación ambiental de 280 hectáreas que combina flora, fauna, arroyos y canales. La carrera no tendrá tiempos oficiales y se premiará a los tres primeros lugares en las categorías hombres, mujeres y personas con discapacidad visual.

El evento contará con cobertura sanitaria del SIES, puestos de hidratación provistos por Aguas Santafesinas y frutas del Mercado de Productores. No se permitirá el uso de plásticos descartables, por lo que cada corredor deberá llevar su propio dispositivo de hidratación.

El Maratón del Bosque forma parte de las actividades por el Tricentenario de Rosario y se enmarca en el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030. La iniciativa busca desalentar el consumo de plásticos de un solo uso y promover hábitos de vida sustentables en la ciudad.