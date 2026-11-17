FOTO: Saturnino, el elefante marino de Mar del Plata, ya se mueve solo tras cumplir un mes de vida

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – Saturnino, el pequeño elefante marino, ha cumplido un mes y ya se desplaza de manera autónoma por las playas de Mar del Plata. Con este avance, las autoridades solicitan a la comunidad que mantengan las medidas de cuidado necesarias.

La cría nació el 16 de octubre frente al Asilo Unzué y, a un mes de su nacimiento, las autoridades confirmaron que su desarrollo se encuentra en línea con lo esperado. En la última semana, ha comenzado a moverse con mayor frecuencia por diferentes sectores de la costa.

Este lunes, Saturnino se desplazó hacia playas más al norte de su área habitual, frente al Museo Mar, recorriendo entre 1.000 y 1.300 metros a lo largo de la costa.

Este tipo de movimientos es normal y forma parte de su proceso de crecimiento. En esta etapa, el ejemplar comienza a realizar exploraciones de nuevos espacios costeros y prácticas vinculadas al buceo, la alimentación y la navegación, manteniéndose siempre asociado al ambiente litoral, indicaron las autoridades del Municipio de General Pueyrredón.

Ante esta situación, se decidió levantar el vallado físico que había contenido al pequeño en su etapa inicial junto a su madre, Perla. Sin embargo, los controles y monitoreos continúan a cargo de las áreas de Guardaparques y Defensa Civil.

Con la apertura del vallado, se pide a la población seguir con los cuidados para acompañar este nuevo proceso de desarrollo y exploración, permitiendo que Saturnino se desplace con mayor libertad e independencia.

Los expertos explican que estos animales necesitan tranquilidad para descansar adecuadamente y seguir con su desarrollo natural. La colaboración de toda la comunidad resulta clave para garantizar el bienestar de Saturnino y permitir que continúe su crecimiento de manera segura, afirmaron.