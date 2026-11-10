Santa Fe recibió más de 112 mil visitantes durante el fin de semana largo y generó $20.000 millones

El Gobierno de Santa Fe presentó el balance turístico del último fin de semana largo, que dejó más de 112.900 visitantes, una ocupación hotelera superior al 69 % y un impacto económico de más de $20.000 millones. En todo el territorio provincial se realizaron más de 50 eventos, que reunieron a más de 600.000 personas.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que entre las principales actividades estuvieron la Fiesta Nacional de las Colectividades, en Rosario, y la Fiesta Nacional de la Frutilla, en Coronda. Esta última convocó a unas 80.000 personas durante tres jornadas, con participación de productores y emprendedores locales.

La agenda también incluyó un rally aéreo internacional en Cayastá, con 150 pilotos de ocho países; la Fiesta Provincial de la Zanahoria, en Gálvez; eventos deportivos en el norte santafesino y la segunda edición de la Fiesta del Fernet Santafesino, en María Susana, que reunió a más de 4.000 asistentes.

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En Rosario, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, informó que la ciudad recibió 100.000 visitantes durante toda la semana, con un movimiento económico superior a los $8.600 millones. La ocupación hotelera promedió el 75 % durante el fin de semana largo y alcanzó un pico del 85 % el sábado. Entre las actividades se destacaron los recitales de Ciro y los Persas y Ronnie Wood, además del inicio de Colectividades, que convocó a 350.000 personas en sus primeros cuatro días.

Mattheus también mencionó los congresos de la Democracia y sobre seguridad, el encuentro de la Red de Ciudades Educadoras y una reunión de Mujeres Agropecuarias, realizados durante los días previos. Por su parte, Aeberhard sostuvo que el movimiento turístico tiene impacto en las economías locales y destacó la articulación entre el sector público y el privado para sostener la agenda de eventos.

Informe de Fernando Carrafiello.