Santa Fe recibió más de 112 mil visitantes durante el fin de semana largo y generó $20.000 millones
La provincia registró una ocupación hotelera superior al 69 % y más de 50 eventos en distintas localidades, con una convocatoria que superó las 600.000 personas.
10/11/2026 | 11:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fiesta de Colectividades en Rosario.
El Gobierno de Santa Fe presentó el balance turístico del último fin de semana largo, que dejó más de 112.900 visitantes, una ocupación hotelera superior al 69 % y un impacto económico de más de $20.000 millones. En todo el territorio provincial se realizaron más de 50 eventos, que reunieron a más de 600.000 personas.
La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que entre las principales actividades estuvieron la Fiesta Nacional de las Colectividades, en Rosario, y la Fiesta Nacional de la Frutilla, en Coronda. Esta última convocó a unas 80.000 personas durante tres jornadas, con participación de productores y emprendedores locales.
La agenda también incluyó un rally aéreo internacional en Cayastá, con 150 pilotos de ocho países; la Fiesta Provincial de la Zanahoria, en Gálvez; eventos deportivos en el norte santafesino y la segunda edición de la Fiesta del Fernet Santafesino, en María Susana, que reunió a más de 4.000 asistentes.
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En Rosario, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, informó que la ciudad recibió 100.000 visitantes durante toda la semana, con un movimiento económico superior a los $8.600 millones. La ocupación hotelera promedió el 75 % durante el fin de semana largo y alcanzó un pico del 85 % el sábado. Entre las actividades se destacaron los recitales de Ciro y los Persas y Ronnie Wood, además del inicio de Colectividades, que convocó a 350.000 personas en sus primeros cuatro días.
Mattheus también mencionó los congresos de la Democracia y sobre seguridad, el encuentro de la Red de Ciudades Educadoras y una reunión de Mujeres Agropecuarias, realizados durante los días previos. Por su parte, Aeberhard sostuvo que el movimiento turístico tiene impacto en las economías locales y destacó la articulación entre el sector público y el privado para sostener la agenda de eventos.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué balance presentó el Gobierno de Santa Fe? El balance turístico del último fin de semana largo, con más de 112.900 visitantes y un impacto económico de más de $20.000 millones.
¿Quién es la secretaria de Turismo de Santa Fe? La secretaria de Turismo es Marcela Aeberhard.
¿Cuántas personas asistieron a la Fiesta Nacional de la Frutilla? Asistieron unas 80.000 personas durante tres jornadas.
¿Qué ciudad recibió 100.000 visitantes durante la semana? La ciudad de Rosario recibió 100.000 visitantes.
¿Cuál fue el impacto económico en Rosario? El movimiento económico en Rosario superó los $8.600 millones.