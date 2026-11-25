El Gobierno de Santa Fe presentó los principales beneficios de la Ley Tributaria 2027 para los contribuyentes que estén al día con sus impuestos y elijan realizar el pago anual. Las rebajas alcanzarán hasta el 56% en el Inmobiliario y la Patente Automotor, según anunció este miércoles el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán no registrar deudas al 31 de diciembre de 2026. En el caso del impuesto Inmobiliario, quienes cumplan esa condición tendrán un 20% de descuento en las primeras cinco cuotas y la exención de la sexta. Si además optan por el Pago Total Anual, que contempla una bonificación del 35%, el ahorro podrá llegar al 56%. Por otra parte, quienes adhieran al débito automático tendrán un descuento del 15% en cada cuota, con un beneficio acumulado del 43%.

Olivares precisó que la actualización del Inmobiliario para 2027 será del 12%, frente a una inflación proyectada del 30,4% para 2026. Además, el 50% de las partidas del Inmobiliario Urbano abonará el importe mínimo. Para el sector rural, ese porcentaje será del 40%, mientras que el monto promedio por hectárea se ubicará en $7.812. También continuará la reducción de entre el 30% y el 50% para pequeños propietarios que trabajan sus campos y arrendatarios e inquilinos de hasta 300 hectáreas.

En cuanto a la Patente Automotor, el funcionario confirmó que no habrá cambios en las alícuotas respecto de 2026. La variación de las valuaciones de los vehículos tomadas como referencia para la emisión del tributo del próximo año será inferior al 5%. De esta manera, el Gobierno provincial anticipó que el impuesto no tendrá modificaciones en su esquema de alícuotas y que el incremento vinculado a los valores de los rodados será acotado.

Por último, el ministro destacó un beneficio para el transporte de carga y el resto del transporte automotor: podrán descontar hasta el 60% de lo abonado en concepto de Patente del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Además, indicó que los recursos del Inmobiliario Rural que no se coparticipen a municipios y comunas serán destinados en su totalidad al Fondo de Infraestructura Agropecuaria, para financiar obras vinculadas con la actividad productiva santafesina.