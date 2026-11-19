FOTO: Presupuesto 2026: giran proyecto para que lo apruebe la Legislatura de Santa Fe.

El senador provincial Esteban Motta se refirió al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 y señaló que existen conversaciones para alcanzar un acuerdo entre los distintos bloques. También destacó que la iniciativa contempla el equilibrio fiscal y prevé recursos para inversiones y obra pública.

En ese marco, mencionó la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria, una herramienta que, según explicó, estará destinada a financiar obras vinculadas con el sector productivo. La propuesta establece que los recursos provenientes de los impuestos provinciales que pagan los productores se destinen a ese fondo.

Motta también se refirió al proyecto de reforma de seguridad y anticipó que espera un acompañamiento amplio en la votación en general. No obstante, reconoció que podrían surgir diferencias con el bloque del PJ durante el tratamiento de algunos artículos.

"Son herramientas que han permitido y que permiten sin dudas avanzar en materia de seguridad", sostuvo el legislador al defender las modificaciones incorporadas a la iniciativa durante su paso por la Cámara de Diputados.

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El senador planteó así la expectativa del oficialismo de conseguir respaldo legislativo para ambas iniciativas, aunque la aprobación por unanimidad todavía depende del resultado de las negociaciones y de la votación en el recinto.