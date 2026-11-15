Santa Fe compactó mil móviles policiales y más de 35.000 vehículos secuestrados

El Gobierno de Santa Fe informó que ya compactó mil móviles policiales en desuso y más de 35.000 vehículos secuestrados que se encontraban acumulados en 19 depósitos de la provincia. El procedimiento forma parte de un plan de ordenamiento impulsado desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La nueva etapa de los trabajos fue supervisada en Rosario, en el depósito de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ubicado en Tarragona 750 bis.

Participaron de la actividad el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

El programa apunta a retirar vehículos acumulados en comisarías y depósitos judiciales, pero también a determinar qué destino puede tener cada unidad. Según explicaron las autoridades, los rodados son evaluados para establecer si pueden conservarse, rematarse mediante subastas públicas, donarse o compactarse por encontrarse fuera de uso.

"El resultado es más orden y mejores condiciones de trabajo y seguridad. Este plan avanza en los depósitos y las comisarías, y también cambia la lógica con la que se secuestran los vehículos", sostuvo Figueroa Escauriza.

Cómo se determina el destino de los vehículos

El funcionario explicó que la Provincia modificó el sistema de registro de los secuestros para contar con información actualizada sobre los vehículos retenidos en distintos puntos del territorio santafesino.

A partir de este mecanismo, cada unidad se incorpora a una plataforma web interna que permite realizar un seguimiento y evaluar su situación. La tarea se desarrolla junto con la Dirección de Compactaciones y el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con Figueroa Escauriza, algunos vehículos pueden ser incluidos en las subastas públicas de la Aprad, mientras que otros pueden destinarse a donaciones, por ejemplo, a escuelas técnicas. Aquellos que se encuentran totalmente fuera de uso son enviados a compactación.

El impacto en las dependencias policiales

Por su parte, Georgina Orciani destacó que la compactación de los mil móviles policiales permitió avanzar en el ordenamiento de la flota que se encontraba fuera de servicio.

La funcionaria señaló que la acumulación de vehículos generaba dificultades logísticas y problemas de salud pública por la presencia de chatarra en espacios destinados a tareas de seguridad.

Además, vinculó el programa con el objetivo de mejorar la administración de los recursos estatales y contar con una flota policial equipada y en condiciones de funcionamiento.

La iniciativa forma parte de las acciones de los ministerios de Seguridad y de Gobierno para reorganizar los depósitos provinciales y establecer nuevos criterios para la administración de los vehículos secuestrados.