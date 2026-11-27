FOTO: Salta: investigan la muerte de un adolescente y un hombre fue detenido

La Justicia de la provincia de Salta se encuentra en proceso de investigación por la muerte de un adolescente de 16 años, y como resultado de este hecho, un hombre fue detenido. Según los primeros informes, el menor habría sufrido un disparo en la zona del tórax.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, asumió la causa tras el reporte recibido durante la madrugada del jueves 26 de noviembre, sobre el hallazgo sin vida de un adolescente en una finca de la localidad de Rivadavia.

Desde la Fiscalía se ordenó la intervención de Criminalística, así como de la médica legal y de la Unidad GAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, según lo indicado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se llevó a cabo la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Sin embargo, medios locales han señalado que el adolescente presentaba una herida de bala en el tórax.

Por este caso, un hombre de 64 años ha sido demorado como sospechoso de haber estado involucrado en el incidente. Al finalizar el comunicado, se mencionó que la fiscalía está llevando a cabo todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.