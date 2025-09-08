En vivo

Sociedad

Rosario tendrá una semana con mañanas frescas y máximas primaverales

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas sin lluvias hasta el sábado, con temperaturas en ascenso a mitad de semana.

08/09/2025 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La probabilidad de lluvias para el inicio de la semana es baja.

Rosario inicia la segunda semana de septiembre con tiempo estable y sin lluvias a la vista, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas se mantendrán frescas en las mañanas y alcanzarán picos de hasta 23 grados hacia el miércoles.

Este lunes la temperatura oscilará entre los y los 18°, con nubosidad variable y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10 %).

El martes las marcas se ubicarán entre los y los 21°, con cielo parcialmente nublado, mientras que el miércoles se anticipa la jornada más cálida de la semana, con mínima de 11° y máxima de 23°.

El jueves volverá la inestabilidad, con temperaturas de entre 10° y 21° y una probabilidad baja de lluvias. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h. Para viernes y sábado, el pronóstico señala mínimas de y máximas de 20°, con nubosidad variable pero sin lluvias.

De esta manera, Rosario transitará una semana marcada por mañanas frescas, tardes templadas y ausencia de precipitaciones, un panorama que se extiende hasta el próximo fin de semana.

Lectura rápida

¿Qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para Rosario? Se espera tiempo estable y sin lluvias durante la segunda semana de septiembre.

¿Cuáles serán las temperaturas más altas de la semana? El miércoles se anticipa la temperatura más alta, alcanzando los 23 grados.

¿Qué clima se espera para el domingo? Se prevé una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo algo nublado.

¿Qué cambios se anticipan para el jueves? Se espera inestabilidad, con temperaturas entre 10° y 21° y ráfagas de viento superiores a 50 km/h.

¿Cómo será el clima hasta el próximo fin de semana? Rosario tendrá mañanas frescas, tardes templadas y ausencia de precipitaciones.

