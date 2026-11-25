Rosario tendrá una jornada soleada y una máxima de 30 grados
El SMN anticipa cielo despejado, ausencia de lluvias y un marcado ascenso térmico durante los próximos días, con registros que llegarán a los 35 grados.
25/11/2026 | 06:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Clima soleado en la ciudad de Rosario.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que Rosario comenzó este miércoles 25 de noviembre con 17,5°C y cielo ligeramente nublado. La humedad se ubicó en el 82%, con viento del este a 15 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
Para el resto de la jornada se espera tiempo despejado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura irá en ascenso y alcanzará los 30°C durante la tarde, mientras que por la noche se ubicará alrededor de los 24°C.
En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde predominará del norte y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche rotará al este y disminuirá su intensidad, con registros de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico extendido anticipa varios días de calor en la ciudad. Para este jueves se espera una máxima de 29°C, el viernes llegará a 31°C y durante el fin de semana las temperaturas subirán hasta los 34°C el sábado y 35°C el domingo. El calor continuará al comienzo de la próxima semana, con máximas de 35°C.
Lectura rápida
¿Qué informó el Servicio Meteorológico Nacional? Informó sobre las condiciones climáticas en Rosario, comenzando con 17,5°C y cielo ligeramente nublado.
¿Cuándo se espera el aumento de temperatura? Se espera que la temperatura alcance los 30°C durante la tarde del miércoles.
¿Dónde se prevén días de calor? En la ciudad de Rosario se anticipan varios días de calor.
¿Cómo será el viento durante el día? El viento predominante será del norte y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
¿Por qué se espera calor intenso? Se prevén máximas de 29°C el jueves, 31°C el viernes y hasta 35°C el domingo.