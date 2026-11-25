El Servicio Meteorológico Nacional informó que Rosario comenzó este miércoles 25 de noviembre con 17,5°C y cielo ligeramente nublado. La humedad se ubicó en el 82%, con viento del este a 15 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera tiempo despejado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura irá en ascenso y alcanzará los 30°C durante la tarde, mientras que por la noche se ubicará alrededor de los 24°C.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde predominará del norte y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche rotará al este y disminuirá su intensidad, con registros de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico extendido anticipa varios días de calor en la ciudad. Para este jueves se espera una máxima de 29°C, el viernes llegará a 31°C y durante el fin de semana las temperaturas subirán hasta los 34°C el sábado y 35°C el domingo. El calor continuará al comienzo de la próxima semana, con máximas de 35°C.