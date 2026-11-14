Rosario tendrá una jornada mayormente nublada y temperaturas cercanas a los 30 grados
La máxima llegará a los 29 grados, sin lluvias previstas. El pronóstico anticipa un descenso térmico para el domingo y nuevas jornadas cálidas durante la próxima semana.
14/11/2026 | 08:22Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Días nublados en Rosario.
La ciudad de Rosario comenzó este sábado con 19,4 grados y cielo nublado con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 8. La humedad se ubicó en el 89%, la presión atmosférica en 1009,3 hectopascales y el viento sopló desde el sur a 13 kilómetros por hora.
Para la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%, por lo que no se prevén lluvias significativas durante las primeras horas del día.
Durante la tarde las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura alcanzará una máxima de 29 grados. El viento predominará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que no se esperan precipitaciones.
Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 25 grados. El viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre 7 y 12 kilómetros por hora, en un cierre de jornada sin lluvias previstas.
Para el domingo se anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. El lunes volverán a subir los registros térmicos, con valores previstos de entre 19 y 27 grados.
El pronóstico extendido indica que el martes la máxima llegará a los 26 grados, mientras que el miércoles podría alcanzar los 29. Para el jueves se espera una jornada algo más fresca, con 15 grados de mínima y 25 de máxima, y el viernes los registros se ubicarán entre 18 y 26 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario el sábado?
Se registró una temperatura de 19,4 grados.
¿Quién proporcionó el reporte meteorológico?
El reporte fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se espera un descenso de la temperatura?
Se anticipa un descenso de la temperatura para el domingo.
¿Dónde se ubica la ciudad mencionada en el artículo?
La ciudad mencionada es Rosario, Argentina.
¿Cómo se prevé el clima para el lunes?
Para el lunes se prevé un aumento en los registros térmicos, con valores de entre 19 y 27 grados.