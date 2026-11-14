Rosario tendrá una jornada mayormente nublada y temperaturas cercanas a los 30 grados

La ciudad de Rosario comenzó este sábado con 19,4 grados y cielo nublado con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 8. La humedad se ubicó en el 89%, la presión atmosférica en 1009,3 hectopascales y el viento sopló desde el sur a 13 kilómetros por hora.

Para la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%, por lo que no se prevén lluvias significativas durante las primeras horas del día.

Durante la tarde las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura alcanzará una máxima de 29 grados. El viento predominará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que no se esperan precipitaciones.

Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 25 grados. El viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre 7 y 12 kilómetros por hora, en un cierre de jornada sin lluvias previstas.

Para el domingo se anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. El lunes volverán a subir los registros térmicos, con valores previstos de entre 19 y 27 grados.

El pronóstico extendido indica que el martes la máxima llegará a los 26 grados, mientras que el miércoles podría alcanzar los 29. Para el jueves se espera una jornada algo más fresca, con 15 grados de mínima y 25 de máxima, y el viernes los registros se ubicarán entre 18 y 26 grados.