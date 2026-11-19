Rosario tendrá una jornada cálida, con neblina por la mañana y posibles chaparrones por la tarde
El SMN anticipa una máxima de 27 grados para este jueves y no descarta precipitaciones durante la segunda mitad del día.
19/11/2026 | 06:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Calor en la ciudad de Rosario.
Rosario comenzó este jueves 19 de noviembre con 13,6 grados y cielo parcialmente nublado con neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Para la mañana se espera la presencia de neblina, con una temperatura cercana a los 23 grados y sin probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 27 grados y podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 22 grados y bajas chances de lluvia. El viento soplará del sudoeste durante la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotará al sur por la noche.
El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 26 y 29 grados durante los próximos días. Para este viernes y sábado se esperan 27 grados, el domingo y lunes las máximas alcanzarán los 28, mientras que el martes será la jornada más calurosa, con 29 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario el 19 de noviembre?
Se registró una temperatura de 13,6 grados.
¿Qué se espera para la mañana del 19 de noviembre?
Se espera la presencia de neblina, con una temperatura cercana a los 23 grados.
¿Cuál es la temperatura máxima pronosticada para el martes?
La temperatura máxima pronosticada para el martes es de 29 grados.
¿Qué vientos se esperan durante la tarde?
Se espera que el viento sople del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
¿Qué probabilidades de lluvia se anticipan para la tarde del 19 de noviembre?
Se anticipan probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.