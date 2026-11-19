Rosario comenzó este jueves 19 de noviembre con 13,6 grados y cielo parcialmente nublado con neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Para la mañana se espera la presencia de neblina, con una temperatura cercana a los 23 grados y sin probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 27 grados y podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 22 grados y bajas chances de lluvia. El viento soplará del sudoeste durante la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotará al sur por la noche.

El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 26 y 29 grados durante los próximos días. Para este viernes y sábado se esperan 27 grados, el domingo y lunes las máximas alcanzarán los 28, mientras que el martes será la jornada más calurosa, con 29 grados.