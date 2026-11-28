FOTO: Día soleado y caluroso en la ciudad de Rosario.

Rosario comenzó este sábado con cielo despejado y una temperatura de 16,5 grados, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 7. La humedad se ubicó en el 92%, la presión atmosférica fue de 1011,4 hectopascales y el viento permanecía en calma. La visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Para esta jornada se espera una mañana con cielo despejado y una temperatura de 27 grados. Durante la tarde, las condiciones cambiarán a algo nublado y se prevé una máxima de 34 grados. No hay probabilidades de precipitaciones y el viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El domingo continuará el calor, con una mínima de 19 grados y una máxima de 34. El lunes la temperatura seguirá en ascenso y podría alcanzar los 35 grados, con una mínima de 21. Para el martes se anticipa otro día caluroso, también con una máxima estimada en 35 grados.

El miércoles marcará un descenso de temperatura, con 28 grados de máxima y 20 de mínima. La tendencia continuará el jueves, cuando se esperan 26 grados, mientras que el viernes volverá a subir el registro térmico, con una máxima prevista de 30 grados.