Rosario renueva cañerías de más de 100 años: "La obra va a beneficiar a toda la ciudad"

Rosario avanza con un plan de renovación de cañerías de agua potable en el casco histórico, con el objetivo de mejorar la presión, aumentar el caudal y reducir las pérdidas en la red. Los conductos que están siendo reemplazados fueron instalados durante la primera parte del siglo pasado y tienen más de 100 años de antigüedad.

La intervención requiere un trabajo coordinado entre el municipio y Aguas Santafesinas (ASSA). La presidenta de la empresa, Renata Gigliotti, explicó que la planificación conjunta permite organizar los frentes de obra, los desvíos del transporte y las tareas de mantenimiento de las calles. También señaló que el recambio de cañerías busca evitar hundimientos y baches provocados por las roturas de los conductos.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, destacó que los trabajos se realizan con recursos del Gobierno provincial y personal de la empresa. Actualmente, las tareas avanzan por calle Entre Ríos, entre 3 de Febrero y Mendoza. “A la tardecita los vecinos ya van a tener mejor calidad de agua, mayor cantidad, mayor caudal y mejor presión”, aseguró a Cadena 3 Rosario.

Ferrer recordó que durante el año pasado se renovaron 10 kilómetros de cañerías en los barrios Lourdes y Pichincha. En esta segunda etapa, el plan se concentra en el microcentro y ya registra más de 570 conexiones nuevas, con un avance cercano al 40%. La previsión es superar las mil conexiones beneficiadas directamente, aunque el impacto podría extenderse a otros sectores de Rosario, incluida la zona sur, al reducirse las pérdidas de agua durante su distribución.

El funcionario también sostuvo que las obras permitirán disminuir las intervenciones de urgencia por roturas. “Esto que estamos haciendo es prevención”, afirmó. Además, Ferrer defendió el costo de las tarifas y explicó que la producción de agua potable requiere un proceso permanente, durante las 24 horas y los 365 días del año. Sobre la situación de los usuarios, aseguró que la empresa mantiene el mismo nivel de cobrabilidad, pese al contexto económico.

En relación con los tiempos de respuesta, Ferrer indicó que actualmente las cuadrillas acuden a los reclamos en un promedio de 48 horas en Rosario y de cinco días en el conjunto de las localidades donde presta servicio la empresa. Gigliotti, por su parte, pidió a los vecinos consultar Google Maps y Waze para conocer en tiempo real los cortes, desvíos y modificaciones momentáneas del transporte público, además de seguir los canales oficiales del municipio y de Aguas Santafesinas.

Informe de Fernando Carrafiello.