En mayo de 1998, el Concejo Municipal de Rosario aprobó el decreto Nº 14.704, que prohibió la venta y exhibición del videojuego Grand Theft Auto (GTA) y de Postal. La decisión se tomó después de que una publicación advirtiera sobre los contenidos violentos de ambos títulos.

La normativa fue promulgada por el entonces intendente Hermes Binner y establecía medidas de control para impedir que estos productos se comercializaran o difundieran en locales de videojuegos. También contemplaba restricciones para su utilización en los cibercafés a los que podían acceder menores de edad.

Entre los argumentos utilizados por los concejales aparecía la preocupación por la naturalización de la violencia, la delincuencia y el homicidio. El expediente señalaba que los videojuegos otorgaban puntos por cometer delitos y hacía referencia a escenas particularmente polémicas de sus contenidos.

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El decreto tiene, además, una curiosidad: en el texto oficial, el nombre del videojuego aparece escrito como «Grand Thief Auto», en lugar de Grand Theft Auto. Un error que quedó registrado en la documentación municipal y que acompaña hasta hoy una de las normas más llamativas de la historia local vinculada al entretenimiento digital.

La prohibición no fue un caso aislado. En febrero de ese mismo año, Rosario había aprobado el decreto Nº 14.174 contra Carmageddon, otro videojuego cuestionado por sus escenas de violencia. Aquella disposición también alcanzaba a los cibercafés e incluía pedidos para extender las restricciones a otros niveles del Estado, además de una campaña de advertencia dirigida a padres y docentes.

Casi 30 años después, el decreto contra GTA todavía aparece como vigente en los registros municipales, aunque los cambios tecnológicos y las nuevas formas de comercialización hicieron que su aplicación resulte prácticamente inviable. Así, Rosario conserva una prohibición nacida en 1998, cuando los videojuegos eran vistos como una amenaza, en una época muy diferente de la actual, en la que el desarrollo de contenidos digitales también forma parte de la industria tecnológica de la ciudad.