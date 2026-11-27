Rosario lidera un ranking internacional de destinos para vacacionar en 2027
La plataforma Booking.com ubicó a la ciudad en el primer puesto de una selección de diez lugares con mayor crecimiento interanual de reservas. La recuperación de espacios públicos y la agenda de eventos aparecen entre los factores destacados.
27/11/2026 | 08:22Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Día soleado y caluroso en la ciudad de Rosario.
Rosario encabeza un ranking de diez destinos que podrían ganar popularidad en 2027, elaborado por Booking.com a partir del crecimiento de las reservas de alojamiento en su plataforma. La ciudad quedó en el primer puesto de la selección internacional, que reconoce el interés creciente de los viajeros por lugares que combinan atractivos naturales, propuestas culturales, gastronomía y eventos.
Entre los factores que acompañan este posicionamiento aparece la recuperación de la seguridad y de los espacios públicos. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública provincial, los homicidios en Rosario bajaron un 70% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026: pasaron de 150 a 45. En paralelo, la ciudad amplió su agenda de espectáculos, festivales y competencias deportivas.
Uno de los acontecimientos destacados de este año fueron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvieron a Rosario como una de sus sedes junto con Santa Fe y Rafaela. La competencia reunió a más de 4.000 atletas de 15 países y convocó a millones de personas en los escenarios deportivos y los espacios destinados a los fan fest, con música y actividades abiertas al público.
El interés turístico también se refleja en las búsquedas de alojamiento: las realizadas por viajeros argentinos para este verano crecieron un 10,7% interanual, mientras que entre quienes viajan solos el aumento llegó al 53,1%. Además, durante el último fin de semana largo de noviembre, más de 50.000 personas visitaron la ciudad, con un impacto económico superior a los 4.000 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 75%.
La selección de Booking.com incluye, detrás de Rosario, a Reims (Francia), Monterey (Estados Unidos), Sendai (Japón), Puri (India), Christchurch (Nueva Zelanda), Bratislava (Eslovaquia), Goiânia (Brasil), Pescara (Italia) y Asunción (Paraguay). Para elaborar el ranking, la plataforma comparó el crecimiento interanual de las reservas entre enero y junio de 2026, tomando como referencia destinos que estuvieron entre los 1.000 más reservados.
Lectura rápida
¿Qué ciudad lidera el ranking de destinos para 2027?
Rosario es la ciudad que encabeza el ranking elaborado por Booking.com.
¿Quién elaboró el ranking de destinos?
El ranking fue elaborado por Booking.com a partir del crecimiento de las reservas de alojamiento.
¿Cuánto bajaron los homicidios en Rosario?
Los homicidios en Rosario bajaron un 70% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026.
¿Qué evento deportivo se destacó en 2026?
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fueron un acontecimiento destacado en el que Rosario fue sede.
¿Cuál fue el impacto económico del turismo en noviembre?
Durante el último fin de semana largo de noviembre, más de 50.000 personas visitaron Rosario, generando un impacto económico superior a los 4.000 millones de pesos.