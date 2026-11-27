Rosario encabeza un ranking de diez destinos que podrían ganar popularidad en 2027, elaborado por Booking.com a partir del crecimiento de las reservas de alojamiento en su plataforma. La ciudad quedó en el primer puesto de la selección internacional, que reconoce el interés creciente de los viajeros por lugares que combinan atractivos naturales, propuestas culturales, gastronomía y eventos.

Entre los factores que acompañan este posicionamiento aparece la recuperación de la seguridad y de los espacios públicos. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública provincial, los homicidios en Rosario bajaron un 70% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026: pasaron de 150 a 45. En paralelo, la ciudad amplió su agenda de espectáculos, festivales y competencias deportivas.

Uno de los acontecimientos destacados de este año fueron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvieron a Rosario como una de sus sedes junto con Santa Fe y Rafaela. La competencia reunió a más de 4.000 atletas de 15 países y convocó a millones de personas en los escenarios deportivos y los espacios destinados a los fan fest, con música y actividades abiertas al público.

El interés turístico también se refleja en las búsquedas de alojamiento: las realizadas por viajeros argentinos para este verano crecieron un 10,7% interanual, mientras que entre quienes viajan solos el aumento llegó al 53,1%. Además, durante el último fin de semana largo de noviembre, más de 50.000 personas visitaron la ciudad, con un impacto económico superior a los 4.000 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 75%.

La selección de Booking.com incluye, detrás de Rosario, a Reims (Francia), Monterey (Estados Unidos), Sendai (Japón), Puri (India), Christchurch (Nueva Zelanda), Bratislava (Eslovaquia), Goiânia (Brasil), Pescara (Italia) y Asunción (Paraguay). Para elaborar el ranking, la plataforma comparó el crecimiento interanual de las reservas entre enero y junio de 2026, tomando como referencia destinos que estuvieron entre los 1.000 más reservados.