Rosario endurece las sanciones contra los conductores que circulen con patentes adulteradas, ocultas o ilegibles. La Municipalidad oficializó un nuevo régimen de multas que, a valores actuales de referencia, pueden alcanzar aproximadamente $1,18 millones y amplió las facultades de los inspectores para enviar vehículos al corralón, incluso cuando estén estacionados en la vía pública. La medida apunta especialmente a quienes manipulan las chapas para evitar multas y controles de tránsito.

La decisión quedó plasmada en la Ordenanza 10.950, publicada este miércoles en el Boletín Oficial Municipal Electrónico (BOME). La normativa había recibido luz verde del Concejo Municipal el pasado 15 de octubre, a partir de una iniciativa de la concejala oficialista Carolina Labayru, pero ahora quedó formalmente incorporada al régimen de tránsito y convivencia de la ciudad.

El cambio introduce una escala de sanciones económicas según la gravedad de las infracciones y amplía el margen de actuación de los agentes municipales. Hasta ahora, la posibilidad de remitir vehículos al corralón estaba limitada en determinados supuestos a aquellos que se encontraban circulando. Con la modificación, también podrán ser retirados los autos y las motos detenidos o estacionados que presenten irregularidades en sus patentes.

Multas de entre $118 mil y $1,18 millones

La nueva ordenanza modifica el artículo 298 del Código de Convivencia Ciudadana y establece tres escalas de multas, diferenciadas según las características de la infracción.

La primera contempla sanciones de entre 50 y 150 unidades fijas (UF), equivalentes aproximadamente a $118 mil y $353 mil, para quienes no tengan las chapas patentes reglamentarias, las coloquen de manera incorrecta, en lugares no visibles o utilicen placas que no cumplan con las exigencias correspondientes.

Un segundo escalón establece multas de entre 75 y 375 UF, es decir, entre $177 mil y $883 mil, para vehículos con patentes ilegibles por deterioro, falta de conservación o suciedad que impida identificarlas correctamente. También alcanza a quienes utilicen permisos provisorios de circulación adulterados, alterados o que no correspondan al vehículo.

Las sanciones más elevadas, de entre 150 y 500 UF, quedan reservadas para las maniobras consideradas más graves: la adulteración de letras o números de las chapas patentes y la utilización de dispositivos o mecanismos destinados deliberadamente a ocultarlas o impedir su lectura por parte de los inspectores y los sistemas de fiscalización electrónica. En estos casos, las multas irían desde unos $353 mil hasta aproximadamente $1.177.500.

Los cálculos toman como referencia un valor de $2.355 por unidad fija informado para noviembre de 2026. Cada UF equivale al precio de un litro de nafta súper, por lo que los importes en pesos son orientativos y pueden variar según el valor vigente al momento del pago.

La normativa también endurece las consecuencias para los reincidentes. En esos casos, se impondrá el máximo previsto para la infracción correspondiente y podrá disponerse una inhabilitación.

Además, las multas no reemplazan otras medidas administrativas. Un conductor podrá recibir una sanción económica y, al mismo tiempo, sufrir la remisión de su vehículo al corralón cuando corresponda.

Al corralón, aunque el vehículo esté estacionado

Uno de los cambios centrales de la ordenanza es la ampliación de las facultades de los inspectores municipales para intervenir sobre vehículos que no se encuentran en movimiento.

La modificación del artículo 45 del Código de Tránsito establece que podrán ser remitidos al corralón automóviles y motocicletas que circulen, estén detenidos o permanezcan estacionados en la vía pública con patentes ausentes, adulteradas, ocultas, ilegibles o colocadas de manera antirreglamentaria.

La medida busca cerrar un vacío de la regulación anterior, que limitaba la posibilidad de retirar determinados vehículos cuando estaban estacionados y permitía subsanar algunas irregularidades mediante el retiro inmediato de los elementos utilizados para ocultar las chapas.

Con la nueva disposición, la infracción quedará configurada desde el momento en que sea constatada por la autoridad competente. De esa manera, si un inspector detecta un dispositivo colocado para impedir la lectura de una patente, retirarlo posteriormente no evitará necesariamente que el vehículo termine en el corralón.

El cambio se vincula con el funcionamiento de los sistemas de videocontrol y fiscalización electrónica de Rosario. La Municipalidad busca impedir que los conductores eludan la identificación de sus vehículos mediante patentes plegadas, tapadas o modificadas, una práctica que también puede dificultar la investigación de hechos delictivos.

La ordenanza establece, además, que las medidas administrativas podrán aplicarse sin perjuicio de eventuales acciones judiciales cuando la adulteración de las patentes pudiera constituir un delito.

Qué pasa si la patente fue robada o se perdió

La normativa contempla excepciones para evitar que quienes hayan sufrido el robo, hurto o extravío de sus patentes sean alcanzados automáticamente por las medidas de remisión. En esos casos, el conductor deberá presentar una denuncia emitida por la autoridad competente. La documentación tendrá una validez de cinco días desde su emisión, período durante el cual deberá acreditar que inició el trámite de reposición de la chapa correspondiente.

Si el vehículo fue retirado mientras estaba estacionado y su titular no se encontraba presente, podrá presentar esa documentación al momento de recuperarlo. La ordenanza también contempla la posibilidad de solicitar la eximición de las tasas de acarreo y estadía cuando se acredite una denuncia vigente realizada antes de la remisión.

Los vehículos cero kilómetro que cuenten con documentación provisoria original y vigente emitida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor también quedarán exceptuados de la remisión por ausencia de patente.

Finalmente, el Ejecutivo municipal deberá implementar campañas de información y concientización sobre la correcta colocación y conservación de las chapas, los procedimientos para denunciar su pérdida o robo y las nuevas sanciones.