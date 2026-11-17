FOTO: Revelan el resultado de la autopsia del violinista hallado sin vida en Santiago del Estero

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – La autopsia realizada a Manuel Alberto Sánchez, el violinista de 73 años hallado muerto en su hogar en Santiago del Estero, ha confirmado que el deceso se debió a un shock hipovolémico provocado por la pérdida de sangre.

En un giro reciente, se llevó a cabo la detención de Dalma Yudith Orellana, la mujer a quien la víctima había denunciado por agresión, justo antes de que se conocieran los resultados de la necropsia. Las autoridades ahora están a la espera de los estudios complementarios para esclarecer más detalles del caso.

La pericia médica reveló que Sánchez presentaba una herida en la pierna derecha que afectó una arteria, lo que resultó en una hemorragia fatal, según informan medios locales.

Los investigadores están tratando de determinar la causa de la herida en la pierna y si esta tiene relación con la agresión de Orellana, además de evaluar si la atención recibida en el hospital fue adecuada.

Sánchez fue encontrado sin vida por su hija el sábado por la noche, pocas horas después de haber estado en observación en el Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde había sido internado tras denunciar que fue golpeado mientras consumían alcohol juntos.

En el hospital, se registraron escoriaciones y politraumatismos en el rostro y los miembros inferiores, pero luego fue dado de alta, como destaca el medio Info del Estero.

La causa está bajo la supervisión del fiscal Gustavo Montenegro, quien ha comenzado con las declaraciones y pericias necesarias.