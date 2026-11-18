Rescataron a un hombre de 83 años tras caer a un canal en Río Cuarto
El anciano circulaba frente a la Sección Alcaidía de Tribunales, en el barrio Santa Rosa, donde habría resbalado y se precipitó al canal de riego.
FOTO: Rescatan a un hombre de 83 años tras caer a un canal en Río Cuarto
Un hombre de 83 años fue rescatado luego de caer a un canal pluvial mientras caminaba junto a su esposa en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
El anciano circulaba por la calle Balcarce al 451, frente a la Sección Alcaidía de Tribunales, en el barrio Santa Rosa, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, habría resbalado y se habría precipitado al canal de riego.
En este sentido, los efectivos de la dependencia, con la colaboración de personal del área, intervinieron y salvaron a la víctima mediante la utilización de una soga de sujeción.
Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar. Los profesionales de la salud evaluaron a la víctima y constataron que no era necesaria su derivación a un hospital de la zona.
Los uniformados trasladaron al jubilado y a su mujer hasta su domicilio en un patrullero, debido a que el hombre se encontraba empapado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Río Cuarto?
Un hombre de 83 años cayó a un canal pluvial mientras caminaba.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la calle Balcarce al 451, en el barrio Santa Rosa.
¿Quién fue rescatado?
La víctima es un anciano de 83 años que caminaba con su esposa.
¿Cómo fue el rescate?
Los efectivos utilizaron una soga de sujeción para rescatar al hombre del canal.
¿Qué pasó después del rescate?
Los servicios de emergencias evaluaron al anciano y decidieron no trasladarlo a un hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]