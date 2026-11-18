FOTO: Rescatan a un hombre de 83 años tras caer a un canal en Río Cuarto

Un hombre de 83 años fue rescatado luego de caer a un canal pluvial mientras caminaba junto a su esposa en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El anciano circulaba por la calle Balcarce al 451, frente a la Sección Alcaidía de Tribunales, en el barrio Santa Rosa, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, habría resbalado y se habría precipitado al canal de riego.

En este sentido, los efectivos de la dependencia, con la colaboración de personal del área, intervinieron y salvaron a la víctima mediante la utilización de una soga de sujeción.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar. Los profesionales de la salud evaluaron a la víctima y constataron que no era necesaria su derivación a un hospital de la zona.

Los uniformados trasladaron al jubilado y a su mujer hasta su domicilio en un patrullero, debido a que el hombre se encontraba empapado.