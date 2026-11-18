FOTO: Renato Tabella es trasladado a Córdoba para declarar por el femicidio de Daniela Villalba

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Renato Iván Tabella, el hombre detenido y acusado de los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, ha sido trasladado a la provincia de Córdoba para ser indagado por el crimen de Villalba, el cual sucedió pocos días antes del homicidio de Fernández en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el traslado fue autorizado por un periodo máximo de 20 días, tiempo durante el cual se espera que Tabella sea indagado por el fiscal Pablo Camacho.

El femicidio de Villalba tuvo lugar el lunes 19 de octubre de este año en el departamento de la víctima. La autopsia reveló que fue degollada y presentaba heridas cortantes en los brazos, lo que sugiere un intento de defensa.

El segundo femicidio, por el que también se encuentra detenido Tabella, ocurrió el sábado 24 de octubre, solo cinco días después del de Villalba, en el barrio porteño de Retiro.

La víctima en este caso fue identificada como Tatiana Micaela Fernández, y los investigadores confirmaron que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por compresión, además de encontrar lesiones defensivas leves en las muñecas.

En este caso, el 27 de octubre, el acusado se abstuvo de declarar ante el juez Guillermo Rongo y el fiscal Matías Di Lello.

La investigación reveló que, tras asesinar a Villalba, Tabella tomó un colectivo de larga distancia hacia Buenos Aires y utilizó su DNI, y se estima que tenía intenciones de realizar un viaje a la provincia de Salta.