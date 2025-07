Reinserción social en Santa Fe: el rugby como herramienta para transformar vidas

Mientras crecen los debates en torno a la seguridad y la situación carcelaria en la provincia de Santa Fe, existen experiencias que buscan ir más allá del encierro y pensar en el después. ¿Qué pasa cuando alguien sale de la cárcel? ¿Cómo se evita que vuelva a delinquir? Desde hace más de diez años, la Fundación Tercer Tiempo trabaja con internos de las unidades penitenciarias santafesinas a partir de una propuesta simple pero poderosa: el deporte como punto de partida para reconstruir la vida.

"Arrancamos ingenuamente, con una pelota de rugby, sin saber todo lo que iba a implicar", contó Fernando Benítez, referente del proyecto, en diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario. Hoy, la fundación está presente en todas las unidades penitenciarias de la provincia, articulando con universidades, organismos del Estado y equipos profesionales. “El rugby es una excusa para generar vínculo y confianza, y a partir de ahí acompañar procesos muy complejos”, explicó.

Según Benítez, los mayores desafíos no están solo en el interior de los penales, sino en la salida. “Después de cuatro o cinco años de encierro, esa persona vuelve a su barrio y muchas veces se encuentra en total desprotección. Si no tiene herramientas, si no tiene apoyo, es muy probable que vuelva a caer”, advirtió. La pobreza estructural, el consumo problemático y la ausencia de redes familiares agravan la situación. “En muchos casos, los únicos referentes que tienen también estuvieron presos. Se naturaliza lo que no es normal”, agregó.

La Fundación también trabaja en dispositivos comunitarios ubicados en barrios vulnerables como Tablada, Parque del Mercado o 7 de Septiembre. Allí, los egresados del sistema penitenciario pueden continuar con actividades deportivas y formación en oficios. Uno de los espacios más activos es la Cooperativa Esmeralda, que produce ropa, comida y otros productos. “La salida laboral es clave. Nadie quiere seguir en ese mundo, pero si no hay opciones reales, es muy difícil”, afirmó Benítez.

Si bien no es sencillo medir el impacto exacto del programa, la experiencia demuestra que quienes participan activamente en estos procesos reducen significativamente sus chances de reincidir. “Nosotros acompañamos, pero depende de cada uno querer salir de esa porquería. Si no lo hacen, no podemos obligarlos. Pero la mayoría quiere cambiar. Y ahí tenemos que estar como sociedad”, remarcó.

Benítez fue contundente: “No sé quién tiene la culpa de esta situación de violencia e inseguridad, pero sí sé que la salida tiene que ser colectiva. Tenemos herramientas, tenemos profesionales, y ustedes los medios también son claves. No podemos seguir mirando para otro lado. Es difícil, pero es posible”.

Entrevista de Verónica Maslup.